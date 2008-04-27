  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

یعقوبی تئاتر تلویزیونی "دل سگ" را می‌سازد

یعقوبی تئاتر تلویزیونی "دل سگ" را می‌سازد

تئاتر تلویزیونی "دل سگ" به کارگردانی هنری محمد یعقوبی دهم خردادماه برای شبکه چهار سیما کلید می‌خورد.

یعقوبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش به سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهار در یک قسمت 90 دقیقه‌ای تهیه خواهد شد و تصویربرداری آن 15 روز طول می‌کشد. "دل سگ" را بر اساس متنی از میخائیل بولگاکف نوشته‌ام و چند سال پیش آن را با بازی امیر جعفری، احمد آقالو و ... روی صحنه برده بودم."

وی در ادامه افزود: "تاکنون حضور آیدا کیخایی به عنوان بازیگر نمایش قطعی شده است. داستان "دل سگ" درباره پرفسوری است که تصمیم می‌گیرد آزمایشی جدید روی یک سگ انجام دهد. احمد آسوده تهیه‌کننده، مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی و منوچهر شجاع طراح صحنه و لباس این پروژه هستند."

یعقوبی در پایان ابراز اطمینان کرد اگر تئاتر تلویزیونی "دل سگ" به خوبی اجرا و ضبط شود، مخاطبان کار را دوست خواهند داشت و با آن ارتباط برقرار می‌کنند. نمایش "ماچیسمو" به کارگردانی یعقوبی در جشنواره تئاتر فجر پارسال اجرا شد و تابستان روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 672691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها