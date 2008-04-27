یعقوبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این نمایش به سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهار در یک قسمت 90 دقیقه‌ای تهیه خواهد شد و تصویربرداری آن 15 روز طول می‌کشد. "دل سگ" را بر اساس متنی از میخائیل بولگاکف نوشته‌ام و چند سال پیش آن را با بازی امیر جعفری، احمد آقالو و ... روی صحنه برده بودم."

وی در ادامه افزود: "تاکنون حضور آیدا کیخایی به عنوان بازیگر نمایش قطعی شده است. داستان "دل سگ" درباره پرفسوری است که تصمیم می‌گیرد آزمایشی جدید روی یک سگ انجام دهد. احمد آسوده تهیه‌کننده، مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی و منوچهر شجاع طراح صحنه و لباس این پروژه هستند."

یعقوبی در پایان ابراز اطمینان کرد اگر تئاتر تلویزیونی "دل سگ" به خوبی اجرا و ضبط شود، مخاطبان کار را دوست خواهند داشت و با آن ارتباط برقرار می‌کنند. نمایش "ماچیسمو" به کارگردانی یعقوبی در جشنواره تئاتر فجر پارسال اجرا شد و تابستان روی صحنه می‌رود.