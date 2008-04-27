لغو سومین دیدار تدارکاتی ملی پوشان والیبال در روسیه / اعتقاد "گائیچ" به تمرین بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان که در اردوی تدارکاتی روسیه به سر می برد، قرار بود امروز سومین دیدار دوستانه خود را مقابل تیم دسته اولی شهر "ادین سرا" برگزار کند اما این دیدار با نظر "زوران گائیچ" لغو شد تا 16 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی والیبال امروز را هم به طور کامل به تمرین بپردازند.

امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "زوران اعتقاد دارد در شرایط فعلی انجام تمرین بیشتر به نفع بازیکنان است و نباید به خاطر انجام دیدارهای دوستانه این فرصت را از آنها بگیریم".

وی افزود: "گائیچ معتقد است با توجه به اینکه اردونشینان دو بازی تدارکاتی انجام داده اند، باید سه روز باقی مانده از اردوی روسیه را فقط به تمرین اختصاص دهند تا با حداکثر آمادگی به تهران بازگشته و آماده دیدار با تیم های صربستان و مصر شوند به همین دلیل در جلسه ای که شب گذشته داشتیم، برگزاری بازی سوم تیم ملی لغو شد".

تیم ملی والیبال شب گذشته در دومین دیدار تدارکاتی مقابل تیم دوم باشگاه "ایس کارا" به پیروزی رسید. در این بازی بازیکنان کشورمان سه گیم نخست را با پیروزی پشت سر گذاشتند با این وجود دو گیم تشریفاتی دیگر با حریف روسی خود برگزار کردند که حاصل آن یک برد و یک باخت بود. والیبالیست های کشورمان جمعه شب نیز با نتیجه 3 بر2 تیم دوم باشگاه "ایس کارا" را شکست داده بودند.

تیم ملی والیبال ایران روز سه شنبه اردوی تدارکاتی خود در روسیه را به پایان رسانده و به کشورمان باز می گردد تا پس از چهار روز استراحت تمرینات خود را در تهران ادامه دهد.

تیم ملی والیبال ایران باید طی روزهای 11 تا 19 خردادماه در ژاپن دیدارهای انتخابی خود برای کسب مجوز حضور در پیکارهای المپیک 2008 پکن را انجام دهد.