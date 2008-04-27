انتظار برای درخشش وزنه برداران ایران در غیاب رضازاده / کانازاوا در سکوت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژاپن، این دوره از مسابقات در شرایطی در شهر کانازاوا ژاپن آغاز خواهد شد که اکثر کشورهای آسیایی تا به حال سهمیه حضور در المپیک 2008 پکن را دریافت کرده اند. در این بین تیم ملی وزنه برداری کشورمان نیز قبل از حضور در این مسابقات سه سهمیه حضور در المپیک را کسب کرده و این مسابقات تاثیری در سهمیه های کشورمان نخواهد داشت.

پیش از این قرار بود تیم ملی وزنه برداری ایران با ترکیبی کامل و با حضور حسین رضازاده قهرمان دو دوره المپیک در این مسابقات شرکت کند اما در روزهای پایانی اردوی ویژه این مسابقات کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری تصمیم گرفت از وی استفاده نکند تا شانس اول کاروان ایران برای کسب مدال طلا در المپیک 2008 خود را آماده حضور در این رویداد بزرگ کند.

علاوه بر حسین رضازاده ، علی فلاحتی نژاد و مهدی پانزوان نیز به دلیل مصدومیت و بیماری شانس حضور در این مسابقات را از دست دادند تا در نهایت کاروان ایران با 7 وزنه بردار راهی ناکازاوا ژاپن شود.

تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ترکیب زیر راهی ژاپن شده است و از روز دوشنبه رقابت خود را آغاز خواهد کرد:

دسته 69 کیلوگرم: کیانوش رستمی

دسته 77 کیلوگرم: سهراب مرادی

دسته 85 کیلوگرم: حامد ابراهیمی

دسته 94 کیلوگرم: اصغر ابراهیمی، شهروز قربانی

دسته 105+ کیلوگرم: محمد صالحی ، رشید شریفی

ملی پوشان کشورمان در حالی از روز دوشنبه با کیانوش رستمی رقابتها خود را آغاز می کنند که همه منتظر درخشش آنها هستند تا غیبت حسین رضازاده احساس نشود. قرار است از بین این نفرات و ملی پوشان جوان کشورمان سه سهمیه ایران برای المپیک 2008 انتخاب شوند. سهراب مرادی ، محمد صالحی ، رشید شریفی و اصغر ابراهیمی شانس کسب مدال ایران در این دوره از رقابتها هستند.

مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات از ساعت 18 امروز به وقت ژاپن در شرایطی در سالن ایشی کاوا شهر کانازاوا برگزار خواهد شد که فضای این شهر هیچ نشانی از برگزاری چنین رویدادی ندارد و در سطح شهر نیز خبری از این مسابقات منتشر نشده است. حتی شبکه های تلویزیونی ژاپن نیز پوشش مناسبی برای این مسابقات نداشته اند.

شهر کانازاوا ژاپن که در شمالغربی این کشور واقع شده است، دارای آب و هوایی ابری و بارانی است که صبح امروز بارش باران اوضاع جاری شهر را تحت تاثیر قرار داد.