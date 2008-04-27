مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان خراسان رضوی در نیشابور برگزار می شود

علیرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ ، قرائت و مفاهیم و نهج البلاغه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان دختران و پسران خراسان رضوی در نیشابور برگزار می شود.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: یازدهم تا بیستم اردیبهشت ماه جاری زمان برگزاری این مسابقات خواهد بود.

وی با بیان اینکه از هر پایه تحصیلی یک نفر جواز شرکت در این مسابقات را دارد افزود : 800 نفر دانش آموز از نواحی هفت گانه مشهد، تربت حیدریه، کاشمر، سبزوار، سرخس و نیشابور در این مسابقات حضور خواهند داشت.

