ایران مرحله مدالیته و مطالعات ادعایی را پشت سر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با تایید برنامه سفر دوم اولی هاینونن معاون البرادعی به تهران، بار دیگر تاکید کرد که ایران مسائل مربوط به مرحله مدالیته و مطالعات ادعایی را پشت سر گذاشته است.

وی اخبار منتشر شده و اظهارنظرهای مطرح شده مبنی بر اینکه محور مذاکرات هاینونن در تهران موضوع مطالعات ادعایی است را تایید نکرد و گفت: ما در چارچوب مدالیته 6 موضوع مورد نظر آژانس را به طور کامل حل و فصل کردیم و در خصوص مطالعات ادعایی نیز ارزیابی خود را به موقع به آژانس منعکس نمودیم ضمن اینکه در آن زمان خود آژانس با اشاره به مستند نبودن مطالعات ادعایی از طرح آن به عنوان یک موضوع مستقل خودداری کرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مذاکرات هفته گذشته معاون پادمانی البرادعی در تهران افزود: همکاری های ایران و آژانس در چارچوب ان پی تی و مقررات این نهاد بین المللی ادامه دارد و خواهد داشت و این رفت و آمدها نیز در همین چارچوب صورت می گیرد.

حسینی ادامه داد: البته در چارچوب مذکور اعلام آمادگی کرده ایم که اگر آژانس بخواهد موضوعی را مطرح کند می توانیم زمانی را برای طرح و بررسی آن مقرر نماییم ، به هر صورت این سفر در ادامه همکاری های ایران و آژانس انجام شد .

وی در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران در خصوص اعلام نظر مقامات آژانس مبنی بر اینکه مذاکرات هاینونن در تهران درباره مطالعات ادعایی بوده است، تاکید کرد: ما موضع خود را به طور صریح بیان کردیم و آنچه که جمهوری اسلامی نسبت به آن تعهد داشته و پایبندی کامل دارد همان است که ذکر شد ضمن آنکه تاکید ما بر تداوم همکاری های نزدیک و تنگاتنگ با آژانس بوده و تهران در این مسیر گام بر می دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به مواضع مقامات آژانس را باید از خود آنها پرسید، یادآور شد: طبعا برداشتی که در تعارض با مواضع صریح ما باشد موضعی اشتباه است.

ادامه دارد...