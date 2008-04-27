شرایط استرداد و پرداخت خسارت بلیت المثنی قطارهای مسافری تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجا، مسافرانی که دارای بلیت المثنی می باشند می توانند جهت دریافت خسارت تاخیر و یا سایر مواردی که خسارت به آنها تعلق می گیرد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به مدیریت ارتباط با مشتری این شرکت مراجعه کنند.

همچنین مسافرانی که بلیت اصلی شان بعد از صدور المثنی پیدا می شود ابتدا باید بلیت المثنی را از طریق دفاتر فروش بلیت قطار در سراسر کشور استرداد کرده و جهت دریافت مبلغ استرداد با در دست داشتن اصل بلیت، کارت شناسایی معتبر و کپی المثنی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری شرکت رجا اقدام نمایند.

مسافران سایر شهرستانها می توانند به جای مراجعه به مدیریت ارتباط با مشتری این شرکت در تهران به نمایندگی های رجا در نواحی راه آهن مراجعه کرده و نسبت به طی کردن مراحل اعلام شده اقدام کنند.

مسافران جهت اطلاع دقیق از شرایط جدید و همچنین دریافت آدرس و تلفن مدیریت ارتباط با مشتری شرکت قطارهای مسافری رجا می توانند با تلفن 139 ، سامانه ارتباط با مشتری این شرکت ( شبانه روزی ) تماس بگیرند.