مسابقات بدون رکورد شکنی خاتمه یافت / جوایز 3 میلیونی برای حدادی و مرادی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ تهران عصر روز گذشته با حضور 70 ورزشکار شامل 35 دونده از تهران و 35 شرکت کننده از شهرستان ها در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد. کمیته فنی فدراسیون در این رقابت ها سنت شکنی کرد و به جای اهدا جوایز به نفرات اول تا سوم جوایز ویژه ای را برای رکورد شکنان تعیین کرده بود که به زودی به آنها اهدا خواهد شد.

در پایان مسابقات روز گذشته طبق فهرست رکوردهای اعلام شده فدراسیون تنها 4 ورزشکار موفق به دریافت این جایزه خواهند شد وهیچ رکورد ملی یا آسیایی نیز جابجا نشد. احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک و سجاد مرادی در دوی 800 متر جایزه 3 میلیون تومانی فدراسیون دوومیدانی را به خود اختصاص دادند.

امین حسین زاده رهبر در پرش ارتفاع جایزه 2 میلیون تومانی و روزبه اسدی بخش نیز در پرش طول جایزه 500 هزار تومانی را از آن خود کردند.

- نتایج این مسابقات بدین شرح است :

پرتاب دیسک: احسان حدادی 65 متر و 76 سانتی متر

پرتاب نیزه: ایوب آرخی با 69 متر و 83 سانتی متر

پرتاب چکش: کاوه موسوی با 67 متر و 36 سانتی متر

پرتاب وزنه: حمید رضا نودهی با 17 متر و 83 سانتی متر

پرش با نیزه: اسحاق غفاری با 5 متر و 10 سانتی متر

پرش ارتفاع: امین حسین زاده رهبر 2 متر و 20 سانتی متر

پرش طول: روزبه اسدی بخش با 7 متر و 61 سانتی متر

100 متر: امیر پیاهو با 10 ثانیه و 70 صدم ثانیه

400 متر: رضا برغداری با 47 ثانیه و 59 صدم ثانیه

800 متر: سجاد مرادی با یک دقیقه و 46 ثانیه و 2 صدم ثانیه