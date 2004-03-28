دولتهاي غربي از حقوق بشر استفاده ابزاري مي كنند

وي در گفتگوبا خبرنگار سياسي "مهر" درباره بيانيه اخير اتحاديه اروپا در قبال نقض حقوق بشر در ايران گفت : هر زماني كه اتحاد و همگرايي مردم ايران بواسطه حركتهاي خاص در كشور بيشتر مي شود و در برهه هايي از زمان اين اتحاد و همگرايي خود را بيشتر نشان مي دهد هجمه هاي بيشتري از سوي دشمنان فرامرزي ما به سوي كشور صادر مي شود.

كرمي افزود : چنانكه درمدت اخير فشارهايي در زمينه جلوگيري از دستيابي به فناوري نوين و پيشرفته و اعمال فشارهايي از سوي نهادها وسازمانهاي بين المللي عليه ايران در دستور كار كشورهاي غربي قرارگرفته است و در اين ميان بحث تكراري و هميشه مطرح حقوق بشر كه به صورت يك ابزار در دست قدرتهاي استعمارگر قرار گرفته كه عليه كشورهاي ديگر به صورت حربه مورد استفاده قرار مي گيرد .

مدير مسئول جوان تصريح كرد : اگر به درون جوامع پيشرفته غربي اعم از آمريكا و خود اروپا نگاه شود نقض حقوق بشر به كرات و صورتهاي مختلف شكل مي گيرد و انجام مي پذيرد ولي رسانه هاي غربي تلاش مي كنند تا آن را كتمان كنند و اصطلاحا آدرس غلط و انحرافي به بينندگان و خوانندگان خود دهند.

وي افزود : در زمينه حقوق بشر در آمريكا مي توان مكررا شاهد نقض حقوق بشر بود ، خصوصا پس از حادثه 11 سپتامبر مي بينيم كه اخباري از طريق رسانه هاي آمريكا دال بر اين است كه به هيچ عنوان حقوق اشخاص در مجامع علمي و فرهنگي رعايت نمي شود و مهمترين نشان از نقض حقوق بشر را نيز مي توان به زندانيان گوانتانامو اشاره كرد وقتي كه پاي منافع آمريكا به ميان آيد اين كشور به هيچ قانون و مقررات بين المللي اعتنا نخواهد كرد .

كرمي تصريح كرد : در درون اتحاديه اروپا كه اخيرا اين قطعنامه را عليه ايران تصويب كرده اند مي توان به طور گسترده شاهد نقض آشكار حقوق بشر بود چنانچه در فرانسه حقوق اوليه مسلمانان نقض مي شود اما به هيچ عنوان صدايي از درخواست كنندگان و طرفداران حقوق بشر در اتحاديه اروپا به گوش نمي رسد.

وي با اشاره به به ترور اخير مجاهد شهيد شيخ احمد ياسين اظهار داشت : در قبال اين ترور دولتي هيچ گونه موضع گيري از سوي مطرح كنندگان حقوق بشر در اروپا و آمريكا به گوش نمي رسد و به راحتي قطعنامه هاي ارائه شده از سوي كشورهاي مستقل و آزاد در سازمان ملل توسط ناقضين حقوق بشر در آمريكا و حتي اتحاديه اروپا وتو مي شود اينها نمونه اين موارد است

كه نشان مي دهد كه حقوق بشر به عنوان يك حربه در اختيار دولتهاي استكباري قرار گرفته و هر زمان كه لازم باشد از آن استفاده مي شود.

وي وظيفه مجلس و مردم را حساس و خطير خواند و گفت : ملت ايران گول اين بازيهاي سياسي را نمي خورند و مجلس هفتم نيز در بدو تاسيس خود پاسخ مناسب و لازم رابه اين حركتهاي ايذايي در صحنه ديپلماسي و بين المللي خواهد داد .