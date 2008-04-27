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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

ارمنی‌ها رمان منتشر نشده اورهان پاموک را منتشر می‌کنند

ارمنی‌ها رمان منتشر نشده اورهان پاموک را منتشر می‌کنند

رمان منتشر نشده "جوانی" نوشته اورهان پاموک که به نسل کشی ارمنی ها در اوایل قرن بیستم پرداخته است، در ارمنستان منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پان ارمنین، "اوون آنانایان" رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان با اعلام این خبر گفت: پس از مذاکره نهایی با اورهان پاموک درباره انتشار رمان "جوانی"، توافق کردیم که این رمان در ارمنستان به چاپ برسد.

وی در خصوص علت انتشار این کتاب گفت: این رمان که نسل کشی ارمنی ها را به دست سلطان عبدالحمید دوم روایت می کند با همکاری انجمن ارمنی های استانبول در ارمنستان منتشر می شود. همچنین قصد داریم با فراهم آمدن شرایط آن را در ترکیه هم به چاپ برسانیم.

رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان اضافه کرد: ارمنی ها باید به جامعه ترکیه بفهمانند که در اوایل قرن بیستم چه بلایی بر سر آنها آمد. متاسفانه آگاهی های دو کشور نسبت به هم و به خصوص اطلاع رسانی ترکها در مورد تاریخ زندگی ارمنی ها به عموم بسیار بد بوده است.

کد مطلب 672754

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