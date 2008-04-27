قایقران آذری سهمیه المپیک را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن شادی قایقران تیم ملی روئینگ کشورمان که در مسابقات انتخابی المپیک در چین شرکت کرده است، موفق شد به عنوان اولین قایقران مرد ایران به بازی های المپیک راه یابد.

این جوان نقده ای در ماده یک نفره سنگین وزن مردان در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خود رفت و در نهایت موفق شد با اقتدار جزء نفرات برتر مسابقات انتخاب شده و راهی رقابتهای المپیک چین شود.

طاهر کبوتری از مهاباد و محمود تالونه از ارومیه نیز در ماده 2 نفره سبک وزن مردان این رقابت ها شرکت داشتند اما متاسفانه از کسب سهمیه المپیک باز ماندند.

این رقابتها در شهر چوچیا چوا در 25 کیلومتری شانگهای چین برگزار می شود.