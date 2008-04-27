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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

نخستین بار درکشور؛

قایقران آذری سهمیه المپیک را کسب کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: محسن شادی از آذربایجان غربی برای اولین بار در تاریخ قایقرانی ایران، سهمیه المپیک را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن شادی قایقران تیم ملی روئینگ کشورمان که در مسابقات انتخابی المپیک در چین شرکت کرده است، موفق شد به عنوان اولین قایقران مرد ایران به بازی های المپیک راه یابد.

این جوان نقده ای در ماده یک نفره سنگین وزن مردان در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خود رفت و در نهایت موفق شد با اقتدار جزء نفرات برتر مسابقات انتخاب شده و راهی رقابتهای المپیک چین شود.

طاهر کبوتری از مهاباد و محمود تالونه از ارومیه نیز در ماده 2 نفره سبک وزن مردان این رقابت ها شرکت داشتند اما متاسفانه از کسب سهمیه المپیک باز ماندند.

این رقابتها در شهر چوچیا چوا در 25 کیلومتری شانگهای چین برگزار می شود.

کد مطلب 672789

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