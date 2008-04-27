نمایندگان 100 هزار فعال فرهنگی و اجتماعی شهر تهران گرد هم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر ، این هم اندیشی با حضور جمعی از مسئولین این سازمان و با هدف ایجاد انسجام هر چه بشتر در بین کانون ها برگزار می شود.

دراین گردهمایی نیم روزه که در آن ازدبیران 500 کانون داوطلب و سازمان مردم نهاد مستقر در فرهنگ سراها و خانه های فرهنگی این سازمان دعوت به عمل آمده است؛ سرفصل ماموریت ها، برنامه ها و سیاست های فعالیت این گروه ها در سال 87 بررسی خواهد شد.

همچنین در حاشیه اجرای این گردهمایی پودمان آموزشی برنامه ارائه خواهد شد.

اجرای هم اندیشی مکتوب و ارائه رئوس برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در زمینه مشارکت های اجتماعی از دیگر بخش های در نظر گرفته شده برای این هم اندیشی است.

گفتنی است، این مراسم در تاریخ 9 اردیبهشت ماه از ساعت 15 الی 18 در سالن فرهنگسرای دختران به نشانی فلکه دوم صادقیه - بلوار فردوس - بعد از چهار راه مخابرات برگزار می گردد.