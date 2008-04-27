ژنوم درخت انبه هندی نقشه برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایلینویز که نتایج تحقیقات خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند موفق شدند از ژنوم گیاه انبه هندی نقشه برداری کنند و به اطلاعات جدیدی در خصوص ویژگیهای گیاهان گلدار دست یابند.

انبه هندی در گروه درختان "هندوانه مانند" مناطق حاره بوده و میوه آن غنی از ویتامینهای A و C است.

این یافته می تواند در بررسی طیف وسیعی از گیاهان از گلهای رز تا درختان تبریزی و از درخت مو تا کلم، تربچه و برنج مفید باشد.

همچنین این تحقیقات اولین توالی ژنتیکی کامل اصلاح شده این گیاه را نشان می دهد. در حقیقت محققان دانشگاه کورنل و دانشگاه هاوایی در سال 1990 با هدف مقاوم سازی گیاه انبه هندی در برابر ویروسها این گیاه را اصلاح ژنتیکی کردند.

اکنون این پژوهشگران موفق شدند محل دقیق ژنتیکی که این اصلاح در آن انجام شده است را شناسایی کنند.

به علاوه این دانشمندان کشف کردند که انبه هندی ژنهای عملکری کمتری نسبت به گیاه Arabidopsis (از اعضای خانواده درخت خردل) برخوردار است.

در اجرای پروژه نقشه برداری از ژنوم گیاه انبه هندی 22 موسسه با محققان دانشگاه ایلینویز همکاری کردند.

به گفته این محققان، این درخت می تواند به سه گونه نر، ماده و یا دوجنسی رشد کند اما گونه دوجنسی آن به دلیل اینکه ترکیبی از گونه های نر و ماده است از شانس بیشتری برای بقا برخوردار است.

هدف آینده این دانشمندان توسعه یک درخت دوجنسی کاشتنی است که بازده بیشتری از گونه دوجنسی جنگلی آن داشته باشد.