اثر بخشی افراد ارزش آنان را مشخص می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، مسئولین و امدادگران این نهاد و تعدادی از خیرین استان، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران برگزار شد.

حسین انواری سرپرست کمیته امداد در مراسم تودیع ستاری مدیر کل سابق کمیته امداد استان تهران و معارفه فاضلی مدیر کل جدید این استان ، گفت: اگر خدا را ناظر بر اعمال خود بدانیم و کار را برای خدا انجام دهیم یک نورانیت و حلاوت خاصی در امور ایجاد می شود.

انواری با اشاره به خدمات ماندگار سعید ستاری در مدت مسئولیت در کمیته امداد استان تهران ، ایجاد ارتباط نزدیک با خیریه های استان تهران را از دستاوردهای مهم وی عنوان و تصریح کرد: کمیته امداد از همه ظرفیتهای مردمی برای خدمت رسانی به محرومان بهره نگرفته است و یکی از کارهای اصلی این نهاد در تهران و سراسر کشور سرمایه گذاری در توسعه مشارکت های مردمی است.

بر اساس این گزارش ، در این مراسم محمد فاضلی به عنوان مدیر کل کمیته امداد استان تهران و سعید ستاری به عنوان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد منصوب شدند.