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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

انواری:

اثر بخشی افراد ارزش آنان را مشخص می کند

اثر بخشی افراد ارزش آنان را مشخص می کند

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران گفت: مسئولیتها وسیله آزمون الهی برای افراد است، پستها ارزش انسانها را تعیین نمی کنند بلکه اثر بخشی افراد ارزش آنها را مشخص می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، مسئولین و امدادگران این نهاد و تعدادی از خیرین استان، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران برگزار شد.

حسین انواری سرپرست کمیته امداد در مراسم تودیع ستاری مدیر کل سابق کمیته امداد استان تهران و معارفه فاضلی مدیر کل جدید این استان ، گفت: اگر خدا را ناظر بر اعمال خود بدانیم و کار را برای خدا انجام دهیم یک نورانیت و حلاوت خاصی در امور ایجاد می شود.

انواری با اشاره به خدمات ماندگار سعید ستاری در مدت مسئولیت در کمیته امداد استان تهران ، ایجاد ارتباط نزدیک با خیریه های استان تهران را از دستاوردهای مهم وی عنوان و تصریح کرد: کمیته امداد از همه ظرفیتهای مردمی برای خدمت رسانی به محرومان بهره نگرفته است و یکی از کارهای اصلی این نهاد در تهران و سراسر کشور سرمایه گذاری در توسعه مشارکت های مردمی است.

بر اساس این گزارش ، در این مراسم محمد فاضلی به عنوان مدیر کل کمیته امداد استان تهران و سعید ستاری به عنوان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد منصوب شدند.

کد مطلب 672805

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