دادگاه "اعتماد" و "نامه" / بازپرسی "کارگزاران" و "شهروند امروز"

نعمت احمدی، وکیل مدافع روزنامه اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، گفت: در این جلسه شکایت مدعی العموم و شاکیان خصوصی قرائت شد ، ما فقط به شکایت شاکیان خصوصی پاسخ دادیم و در مورد پاسخ به شکایت مدعی العموم از دادگاه تقاضای استمهال کردیم که با موافقت دادگاه، ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده به وقت دیگری موکول شد.

وی، اتهامات حضرتی را "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"، "توهین"، "افترا" و "تبلیغ علیه نظام" عنوان کرد و گفت: در این پرونده شرکت مخابرات، شهردار کرج و شهردار یکی از مناطق تهران رضایت خود را اعلام کرده اند.

بازپرسی روزنامه "کارگزاران"

همچنین جلسه بازپرسی روزنامه کارگزاران به مدیرمسئولی سید مرتضی سجادیان در دادسرای کارکنان دولت دیروز برگزار و آخرین دفاع از وی اخذ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال احضاریه ای که برای سجادیان صادر شده بود، وی به همراه وکیل خود در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و به سئوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.

در این جلسه بازپرس پرونده موارد اتهامی روزنامه کارگزاران را به مدیرمسئول این روزنامه تفهیم کرد و سجادیان نیز در مقام دفاع از خود مطالبی را بیان کرد.

در پایان این جلسه نیز آخرین دفاع از مدیرمسئول روزنامه کارگزاران اخذ شد و قرار است بازپرس در خصوص این پرونده تصمیم گیری کند.

اتهامات روزنامه کارگزاران نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطلبی با عنوان "800 انتصاب در مدیریت جدید" موضوع شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عنوان شده است.

دادگاه نشریه "نامه"

همچنین جلسه رسیدگی به اتهامات ماهنامه توقیف شده "نامه" روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احضاریه‌ ای که برای کیوان صمیمی بهبهانی، مدیرمسئول نشریه "نامه" ارسال شده است، وی باید صبح روز یکشنبه، 29 اردیبهشت در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از خود بپردازد.

اتهامات مدیرمسئول نشریه نامه در این پرونده "نشر مطالب خلاف موازین اسلامی"، "تشویش افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران"، "افترا به مقامات، نهادها و ارگان های نظامی" و "توهین به مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند" موضوع شکایت مدعی العموم و هیئت نظارت بر مطبوعات عنوان شده است.

پیش از این پرونده نشریه نامه از سوی دادسرای کارکنان دولت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده بود اما در جلسه محاکمه مدیرمسئول این نشریه که در تاریخ 20 آبان سال 86 برگزار شد، هیئت قضایی دادگاه تصمیم گرفت پرونده این نشریه را برای اصلاح کیفرخواست صادره به دادسرای مزبور ارجاع کند.

دادسرای کارکنان دولت نیز پس از اصلاح کیفرخواست ماهنامه "نامه"، پرونده این نشریه را مجدداً به دادگاه ارسال کرد.

بازپرسی هفته نامه "شهروند امروز"

همچنین صبح امروز اولین جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده هفته نامه "شهروند امروز" در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد و طی آن محمد عطریانفر، رئیس شورای سیاستگذاری این هفته نامه به سئوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.

اتهامات شهروند امروز در این پرونده "ایجاد اختلاف بین قومیت ها" از طریق انتشار مطلبی با عنوان "گسست بین کردها و ترک های ترکیه" موضوع شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شده است.