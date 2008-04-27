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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

آیت الله شاهرودی به همدان سفر می کند

همدان - خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری همایش ملی تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در همدان، آیت الله شاهرودی به همدان سفر می کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همدان در امور شورای حل اختلاف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: نخستین همایش ملی تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی نقش شورای حل اختلاف در قضا زدایی و جایگاه صلح و سازش در آمیزه های دینی، 22 و 23 خرداد ماه به میزبانی همدان برگزار می شود.

مرتضی دیناری اظهار داشت: رویه قضایی و شورای حل اختلاف، نقش شورای حل اختلاف در زندان زدایی و نقش شورای حل اختلاف در توسعه قضایی از محورهای اصلی این همایش است.

وی ادامه داد: در برگزاری این همایش دانشگاه آزاد واحد همدان نیز همکاری خواهد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همدان در امور شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: در این همایش مقامات بلند پایه دستگاه قضایی کشور حضور خواهند داشت و طرح های اجرا شده در زمینه شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 672829

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