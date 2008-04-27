آیت الله شاهرودی به همدان سفر می کند

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همدان در امور شورای حل اختلاف در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: نخستین همایش ملی تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی نقش شورای حل اختلاف در قضا زدایی و جایگاه صلح و سازش در آمیزه های دینی، 22 و 23 خرداد ماه به میزبانی همدان برگزار می شود.

مرتضی دیناری اظهار داشت: رویه قضایی و شورای حل اختلاف، نقش شورای حل اختلاف در زندان زدایی و نقش شورای حل اختلاف در توسعه قضایی از محورهای اصلی این همایش است.

وی ادامه داد: در برگزاری این همایش دانشگاه آزاد واحد همدان نیز همکاری خواهد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همدان در امور شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: در این همایش مقامات بلند پایه دستگاه قضایی کشور حضور خواهند داشت و طرح های اجرا شده در زمینه شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد.