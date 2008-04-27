موفق ترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در جهان و بومی سازی آن بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان ملی جوانان، بر اساس این پژوهش کلیه اقدامات و راهکارهای توسعه کارآفرینی در سه دسته ی راهکارهای رفتاری، ساختاری و زمینه ای بررسی شده اند. منظور از راهکارهای رفتاری، اقدامات و راهکارهای ایجاد نگرش، دانش، مهارت و سرانجام تغییر در رفتار افراد است و راهکارهای ساختاری به اقدامات و برنامه هایی که زیرساخت های دولتی و سازمانی را برای توسعه کارآفرینی فراهم می سازند، می پردازد. همچنین راهکارهای زمینه ای، شامل کلیه برنامه ها و اقداماتی است که هدف آنها افزایش آگاهی عمومی و ایجاد زیرساخت های فرهنگی- اجتماعی لازم برای توسعه ی کارآفرینی خواهد بود.

نتایج این پژوهش اعلام می کند که عوامل ساختاری در کشور ایران نسبت به عوامل دیگر اهمیت بیشتری دارند و از این رو، لازم است که در کشور ایران به این راهکارها توجه بیشتری شود. مهمترین شاهد این ادعا ایجاد مراکز کارآفرینی دانشگاه ها و ایجاد معاونت توسعه کارآفرینی در وزارت کار و امور اجتماعی بوده است. علاوه بر این عوامل ساختاری بر تسریع نهادینه شدن کارآفرینی در حوزه آموزش عالی و حوزه های اشتغال تأثیر زیادی دارند.

تدوین سند ملی توسعه کارآفرینی در کشور، مهمترین راهکار ساختاری است. علاوه بر این تربیت مربی کارآفرینی در سطح دبیرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای به عنوان راهکار رفتاری و گنجاندن داستان های مستند و مصور کارآفرینان در کتب درسی دانش آموزان به عنوان راهکار زمینه ای، از نظر جامعه آماری این پژوهش اولویت داشته اند.

جامعه آماری این پژوهش را رؤسا، کارشناسان مراکز کارآفرینی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان دفاتر کارآفرینی سازمان های دولتی، اعضای هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران تشکیل داده اند.