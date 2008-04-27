کتابخانه های الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی، پیش از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در ساری اظهار داشت: این اقدام به منظور ارتباط اساتید با مجلات پزشکی به صورت فایل های متنی و آشنایی با آخرین فناوری های روز از طریق دیجیتال صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت امسال معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مسائل فرهنگی اساتید است که به این منظور اردوهای راهیان نور و طرح معرفت امسال نیز در سطح دانشگاههای کشور اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بودجه اندک امسال وزارت بهداشت در سال جاری در عین حال عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته قصد داریم پیشرفته ترین کلاسهای آموزشی را برای دانشجویان با امکانات رایانه ای و نرم افزاری ایجاد کنیم.

عین اللهی با بیان اینکه ایجاد دفتر ارتباطات بین المللی به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ایجاد شده بود، همچنین از ایجاد دفتر ارتباطات بین المللی کیش برای تبادل تجربیات دانشمندان و اساتید از طریق فناوری های روز و به صورت آنلاین خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توفیقات دانشمندان و محققین کشور در دستیابی به سلولهای بنیادی و استفاده پزشکان از انرژی هسته ای در دانشگاه ها بیان داشت: خوشبختانه امروز به دلیل وجود پزشکان مجرب و متخصص در رشته های مختلف کمتر نیاز به اعزام بیمار به خارج داریم.

عین اللهی در عین حال بیان داشت: معقتدیم که هر نقطه از کشور باید از سرانه سلامتی بالایی برخوردار باشد که به این منظور دانشگاه های علوم پزشکی استانها نقش حائز اهمیتی در ارتقا سرانه درمان و سلامت و افزایش بار آموزشی اساتید ایفا می کنند.

به گفته معاون وزیر بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران جزء چهار دانشگاه برتر کشور در حوزه آموزشهای پزشکی به شمار می رود.

عین اللهی همچنین با اشاره به ایجاد آزمایشی کمیته علمی آموزشی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: در صورت موفقیت این طرح و شناسایی دانشجویان نخبه کمیته علمی آموزشی دانشجویی در دانشگاه های کشور راه اندازی خواهد شد.

وی یادآور شد: رشته های بیهوشی، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی از رشته هایی هستند که از امسال این رشته در مقطع کارشناسی دانشجوی می پذیرد.

در این مراسم دکتر حمید محمدجعفری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مازندران معرفی و از زحمات 5/2 ساله دکتر قاسم علی خراسانی در طول فعالیتش در این دانشگاه تجلیل شد.

دکتر خراسانی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شده است.