  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۰۳

از 26 اسفند تا 8 فروردين صورت گرفت :

درمان سرپايي 28 هزار نفر از مسافران نوروزي در پايگاههاي امداد هلال احمر

از 26 اسفند سال گذشته تا 8 فروردين ماه 83 ، 28 هزار و 326 نفر از مسافران نوروزي بطور سرپايي در پايگاههاي ثابت وسيار جمعيت هلال احمر مداوا شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين افراد در پايگاههاي ثابت وسيار جمعيت مستقر در جاده هاي پرتردد در سراسر كشور مداوا شده اند كه بيشتر اين مراجعه كنندگان به پايگاههاي جمعيت   هلال احمر در استانهاي خراسان وخوزستان  بوده اند همچنين طي اين مدت 24 هزار و117 نفر از مسافران نيز اسكان موقت يافته اند.

گفتني است تا كنون 2 هزار و360 فقره تصادف در جاده هاي تحت پوشش جمعيت  هلال احمر اتفاق افتاده كه براثر اين تصادفات 4 هزار و206 نفر مجروح شده اند كه يك هزار و138 نفر بطور سرپايي مداوا شده و2 هزار و368 نفر به علت شدت جراحات به مراكز درماني منتقل شده اند ومتاسفانه 276 نفر نيز جان خود را از دست داده اند.

گزارش جمعيت هلال احمر مي افزايد :   بيشترين تصادفات رانندگي  دراستانهاي تهران ، خراسان وخوزستان به ترتيب با 251، 174 و157 فقره وكمترين تصادفات رانندگي در استان آذر بايجان غربي با 17 فقره به وقوع پيوسته است . 

کد مطلب 67285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها