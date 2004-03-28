درمان سرپايي 28 هزار نفر از مسافران نوروزي در پايگاههاي امداد هلال احمر

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين افراد در پايگاههاي ثابت وسيار جمعيت مستقر در جاده هاي پرتردد در سراسر كشور مداوا شده اند كه بيشتر اين مراجعه كنندگان به پايگاههاي جمعيت هلال احمر در استانهاي خراسان وخوزستان بوده اند همچنين طي اين مدت 24 هزار و117 نفر از مسافران نيز اسكان موقت يافته اند.

گفتني است تا كنون 2 هزار و360 فقره تصادف در جاده هاي تحت پوشش جمعيت هلال احمر اتفاق افتاده كه براثر اين تصادفات 4 هزار و206 نفر مجروح شده اند كه يك هزار و138 نفر بطور سرپايي مداوا شده و2 هزار و368 نفر به علت شدت جراحات به مراكز درماني منتقل شده اند ومتاسفانه 276 نفر نيز جان خود را از دست داده اند.

گزارش جمعيت هلال احمر مي افزايد : بيشترين تصادفات رانندگي دراستانهاي تهران ، خراسان وخوزستان به ترتيب با 251، 174 و157 فقره وكمترين تصادفات رانندگي در استان آذر بايجان غربي با 17 فقره به وقوع پيوسته است .