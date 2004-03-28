مصر پيشنهاد كرد كه ميزباني اجلاس سران اتحاديه عرب را بر عهده بگيرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر حسني مبارك رئيس جمهوري مصر با انتشار بيانيه اي كه از سوي خبرگزاري مصر منا منتشر شد اعلام كرد : قاهره اعتقاد دارد لازم است كه اجلاس سران عرب به زودي برگزار شود و قاهره مقر اتحاديه عرب آماده ميزباني از اين اجلاس است .

در اين بيانيه مصر از به تعويق افتادن بي سابقه اجلاس سران عرب كه قرار بود روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري در تونس برگزار شود ابراز تعجب و تاسف كرد .

همچنين در اين بيانيه آمده است : تعويق نشست سران اتحاديه عرب نشاندهنده نقص اصولي است كه تمامي سران كشورهاي عربي بر روي آن توافق دارند . تمامي كشورهاي عربي موافقت كرده اند براي حل چالشها و مشكلاتي كه كشورهاي عربي با آن روبرو هستند هر ساله در پايان ماه مارس گردهم آيند .

گفتني است كه شب گذشته وزير امور خارجه تونس اعلام كرد كه به علت پاره اي اختلافات ميان كشورهاي عضو اتحاديه عرب اجلاس سران اين اتحاديه به تعويق خواهد افتاد .