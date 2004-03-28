به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر حسني مبارك رئيس جمهوري مصر با انتشار بيانيه اي كه از سوي خبرگزاري مصر منا منتشر شد اعلام كرد : قاهره اعتقاد دارد لازم است كه اجلاس سران عرب به زودي برگزار شود و قاهره مقر اتحاديه عرب آماده ميزباني از اين اجلاس است .
در اين بيانيه مصر از به تعويق افتادن بي سابقه اجلاس سران عرب كه قرار بود روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري در تونس برگزار شود ابراز تعجب و تاسف كرد .
همچنين در اين بيانيه آمده است : تعويق نشست سران اتحاديه عرب نشاندهنده نقص اصولي است كه تمامي سران كشورهاي عربي بر روي آن توافق دارند . تمامي كشورهاي عربي موافقت كرده اند براي حل چالشها و مشكلاتي كه كشورهاي عربي با آن روبرو هستند هر ساله در پايان ماه مارس گردهم آيند .
گفتني است كه شب گذشته وزير امور خارجه تونس اعلام كرد كه به علت پاره اي اختلافات ميان كشورهاي عضو اتحاديه عرب اجلاس سران اين اتحاديه به تعويق خواهد افتاد .
در پي به تعويق افتادن اجلاس سران اتحاديه عرب
مصر پيشنهاد كرد كه ميزباني اجلاس سران اتحاديه عرب را بر عهده بگيرد
مصر امروز ضمن ابراز شگفتي و تاسف از تعويق بي سابقه اجلاس سران اتحاديه عرب كه قرار بود در تونس برگزار شود پيشنهاد كرد كه به زودي ميزباني اين اجلاس را بر عهده خواهد گرفت .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر حسني مبارك رئيس جمهوري مصر با انتشار بيانيه اي كه از سوي خبرگزاري مصر منا منتشر شد اعلام كرد : قاهره اعتقاد دارد لازم است كه اجلاس سران عرب به زودي برگزار شود و قاهره مقر اتحاديه عرب آماده ميزباني از اين اجلاس است .
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