به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در دهمین جلسه ایده پردازی در اجرای پیام مقام معظم رهبری(حوزه پیشرو و سرآمد) ویژه اساتید فقه و اصول حوزه علمیه قم، با تشریح اقدامات انجامشده در سالهای اخیر اظهار داشت: برای نخستینبار «منظومه اسناد پایه» در حوزههای علمیه تدوین شد که مبنای یک برنامه پنجساله قرار گرفت و سال جاری، سال پایانی اجرای این برنامه است. هماکنون نیز تدوین برنامه پنجساله دوم برای حوزههای علمیه سراسر کشور در حال انجام میباشد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات در پاسخ به نیازهای جدید حوزه صورت گرفته است، افزود:تحولات اجتماعی، افزایش مطالبات آموزشی و معیشتی طلاب و شرایط جدید کشور، حوزههای علمیه را با مسائل متنوعی روبهرو کرده که نیازمند برنامهریزی دقیق و تحولی است.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به چالشهای سالهای اخیر گفت: همهگیری کرونا و آثار آن بر نظام آموزشی، مسائل مرتبط با آموزش و پرورش و همچنین مشکلات معیشتی طلاب و اساتید، از جمله دشواریهایی بوده که حوزههای علمیه با آن مواجه شدهاند.
اعرافی با بیان اینکه در این مسیر برنامههای تحولی متعددی در حال اجراست، افزود: طرح هدفمندی خدمات با هدف ساماندهی نیازهای معیشتی و آموزشی طلاب آغاز و تلاش شدهاست کاستیهایی که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، جبران شود.
وی در ادامه به طرحهای اصلاحی در سطوح عالی حوزه اشاره کرد و گفت: «اصلاحات سطوح عالی» یکی از مهمترین برنامههاست که دارای هفت تا هشت محور اصلی بوده و با وجود نقدهایی که به آن وارد است، اقدامی ضروری محسوب میشود و باید با قوت ادامه یابد.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین از اجرای «دروس فقه معاصر» خبر داد و افزود: این برنامه با نظارت شورای عالی حوزه تدوین شده و دارای مسیر علمی روشن است، هرچند نقد و گفتوگوی علمی درباره آن امری طبیعی و پذیرفتنی است.
اعرافی با اشاره به جایگاه تاریخی قم گفت: این شهر خاستگاه تولید فکر انقلاب اسلامی است و امروز نیز امتداد عملی اندیشه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از این شهر به ایران و جهان اسلام جریان دارد.
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور از اجرای بیش از ۲۰۰ طرح و ایده تحولی در حوزههای علمیه خبر داد و گفت: بخشی از آنها بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در دهمین جلسه ایده پردازی در اجرای پیام مقام معظم رهبری(حوزه پیشرو و سرآمد) ویژه اساتید فقه و اصول حوزه علمیه قم، با تشریح اقدامات انجامشده در سالهای اخیر اظهار داشت: برای نخستینبار «منظومه اسناد پایه» در حوزههای علمیه تدوین شد که مبنای یک برنامه پنجساله قرار گرفت و سال جاری، سال پایانی اجرای این برنامه است. هماکنون نیز تدوین برنامه پنجساله دوم برای حوزههای علمیه سراسر کشور در حال انجام میباشد.
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