پژوهشهای خلاقانه و نوآوری در آموزش و پرورش مورد حمایت قرار می گیرد

احمد فتحی صبح امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی هنر پژوهشکده تعلیم و تربیت در گفتگو با مهر اظهار داشت: تلاش و پشتکار و نو آوریهای خلاقانه دانش پژوهان جوان با خلق آثار هنری بدیع زیبایی را به بهترین وجه بصورتی هنرمندانه تفسیر کرده است.

وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه را برای پژوهش محوری بین دانش آموزان و فرهنگیان ایجاد کنیم.

فتحی با اشاره به حمایت این سازمان از پژوهش و نو آوری در برنامه های آموزش و پرورش استان گفت: بی تردید بر پایی این گونه نمایشگاهها می تواند زمینه ساز حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی و هنری گردد تا در سالی که به نام نوآوری و شکوفایی توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است شاهد رشد و شکوفایی بیشتر در این زمینه باشیم .

این نمایشگاه از امروز در پژوهشکده کرمان تا روز پنجشنبه برگزار می شود.