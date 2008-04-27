افزایش ایستگاه های سنجش آلودگی هوا به تعداد مناطق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، با بیان این که در حال حاضر امکان پیش بینی آلودگی هوا وجود ندارد و همیشه وضعیت آلودگی هوا در روزهای گذشته و یا به صورت روزانه اعلام می شود ، افزود : شرکت کنترل کیفیت هوا با امضای قرارداد با موسسه ای اتریشی و با همکاری سازمان هواشناسی ، سامانه ای را طراحی کرده است که برای نخستین بار در کشور ، امکان پیش بینی آلودگی هوا را در روزهای آتی میسر می کند .

وی در مورد ویژگی های این سامانه اظهار کرد : شاخص هایی بر اساس وضعیت جوی ، میزان آلاینده های سطح شهر و هم چنین دستگاه های سنجش آلودگی هوا به این سامانه مرتبط می شود که امکان استفاده هم زمان ازاطلاعات سازمان هواشناسی و ایستگاه های سنجش آلودگی هوا را ممکن می کند و با پیش بینی آلودگی هوا ، می تواند ابزار مهمی برای کمک به مدیریت شهری باشد .

به گفته حیدرزاده ، این سامانه از پایان تابستان امسال تجهیز و راه اندازی خواهد شد .

مشاور شهردار تهران ، هم چنین از افزایش ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران خبر داد و گفت : در حال حاضر 12 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در تهران وجود دارد که تا پایان امسال این ایستگاه ها به تعداد مناطق تهران افزایش می یابد.