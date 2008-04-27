گفتگوی بی واسطه شهروندان با مسئولان سازمان بازرسی و حراست شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین جلسه از سلسله جلسات ارتباط مستقیم مردم و مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق تلفن 1888 در سال جدید، دوشنبه این هفته مسئولان سازمان بازرسی و اداره کل حراست شهرداری تهران با حضور در این مرکز به درخواست شهروندان رسیدگی می کنند.

بر اساس این گزارش، عملکرد کارکنان شهرداری تهران، نحوه ارائه خدمات در واحد های مختلف و امور شهرسازی از جمله مواردیست که در این جلسه دو ساعته توسط مسئولان حاضر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بنابراین گزارش، از مجموع پیامهای دریافت شده مربوط به اداره کل حراست توسط مرکز 1888 در سال گذشته، 92 درصد به انتقاد و شکایت، 2 درصد به تقدیر و 6 درصد به پیشنهاد اختصاص داشته است.

هم چنین از مجموع پیامهای دریافت شده مربوط به سازمان بازرسی در سال گذشته، 92 درصد به انتقاد و شکایت، 1 درصد تقدیر و 8 درصد به پیشنهاد اختصاص داشته است.

بر اساس این گزارش، در حوزه سازمان بازرسی انتقاد از عملکرد کارکنان شهرداری تهران در سال گذشته نسبت به سال 85 ، 17 درصد کاهش داشته است.

شهروندان تهرانی می توانند برای طرح دیدگاهها و درخواست های خود با مسئولان سازمان بازرسی و اداره کل حراست شهرداری تهران، از ساعت 9 الی 11 صبح روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه جاری با تلفن 1888 یا پیام کوتاه 30001888 تماس بگیرند.



