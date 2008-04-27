ثبات موقعیت مسلمانان در غرب

اجرای برنامه "ارتقاء آگاهی درباره اسلام" در آمریکا

دانشگاه ویسکانسین‌- مدیسون اقدام به راه اندازی برنامه‌ای رادیویی برای 12 ماه و پایگاه اطلاع رسانی کرده تا بر ماهیت متنوع اسلام و تنوع مسلمانان در جهان اسلام تأکید کند.

استو اسمیت معاون مرکز مطالعات جهانی دانشگاه ویسکانسین گفت: این پروژه با هدف نمایش صدای دموکراتیک و تنوع صداها در جهان اسلام اجرا می شود. این دانشگاه با بودجه 90 هزار دلاری از سوی مرکز مطالعات خاورمیانه و مراکز منابع ملی قصد دارد تنوع جهان اسلام را مورد تأکید قرار دهد که این امر از طریق برنامه های یک ساعته رادیویی با عناوین "اسلام و موسیقی"، " زنان و اسلام" و "تنوع جوامع اسلامی در سراسر دنیا" صورت می گیرد.

این برنامه ها به صورت زنده از سال تحصیلی آینده پخش می شوند و به عنوان مهمان برنامه از علمای مسلمان خارج از کشور استفاده خواهد شد. پایگاه اینترنتی اسلام شناسی این دانشگاه نیز از ترم آینده راه اندازی و به روز می شود و پایگاهی را برای تعامل افکار عمومی درباره اسلام فراهم می کند. دانشگاه ویسکانسین در سال 1848 تأسیس شد و بزرگترین دانشگاه ایالت ویسکانسین محسوب می شود که بیش از 41 هزار نفر دانشجو دارد.

این پروژه بخشی از ابتکار عملی است که با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اسلام و مسلمانان اجرا می شود. تام آشر از شورای ملی تحقیقات علوم اجتماعی که بودجه این پروژه را فراهم کرده گفت: این برنامه ها باعث می شود مردم درباره ماهیت اسلام و تنوع جهان اسلام مطالب بیشتری بیاموزند و به همان نوع اطلاعاتی که در رسانه ها درباره خاورمیانه منعکس می شوند متکی نباشند و دیدگاهی مقدس تر نسبت به اسلام پیدا کنند.

تاکنون 9 دانشگاه از شورای ملی تحقیقات علوم اجتماعی بودجه دریافت کرده اند تا از پروژه های مشابهی درباره اسلام حمایت کنند. این دانشگاه ها عبارت است از دانشگاه هاروارد، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس و دانشگاه مینسوتا.

وزیر کشور ایتالیا از طرح تأسیس فدراسیون مساجد خبر می‌دهد

وزیر کشور ایتالیا روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه پیشنهاد خود را در رابطه با تأسیس فدراسیون مساجد ایتالیایی در رم مطرح کرد.

این فدراسیون قرار است جایگزین شورای اسلامی (Consulta Islamica) شود که در سال 2005 از سوی دولت با هدف تمایندگی گروه های مختلف اسلامی در ایاتالیا تأسیس شد.

جولیانونو آماتو وزیر کشور ایتالیا پس از آنکه برخی از اعضای آن از امضای اساس‌نامه ارزشی ایتالیا در مورد اقلیتهای دینی ایتالیا سرباز زدند، آن را منحل کرد.

جوزپه پیزانو وزیر سابق کشور ایتالیا که این شورا را تشکیل داده بوده امیدوار بود از آن به عنوان راهی برای گفتگو با مسلمانان میانه‌روی ایتالیا به منظور مبارزه با تروریسم استفاده کند.

ریاست این فدراسیون برعهده مسجد رم خواهد بود که زیرمجموعه آن 22 مسجد دیگر قرار می‌گیرند، براساس این پیشنهاد 25 مسجد دیگر از شمال ایتالیا نیز در این فدراسیون عضو خواهند شد.

تأسیس انجمن پلیسهای مسلمان اسکاتلند

انجمن پلیسهای مسلمان اسکاتلند تا پایان سال جاری میلادی با هدف مبارزه با تعصب علیه اسلام و ترغیب مسلمانان برای پیوستن به نیروی پلیس تأسیس می‌شود.

افسران پلیس شهر استراسلید گروه ویژه‌ای تشکیل دادند تا دین را در چارچوب نیروهای نظامی مدنظر قرار داده و اعضای ارشد خود را درباره حساسیتهای فرهنگی و دینی راهنمایی کنند.

این طرحها مورد حمایت استیون هاوس رئیس پلیس اسکاتلند قرار دارد که سخنگوی وی روز دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد طرحهای مذکور هنوز در مراحل اولیه به سرمی‌برند.

یکی از شخصیتها برجسته حامی این طرح عمر شکور پلیس اسکاتلندی است که 21 سال پیش به عنوان نخستین پلیس مسلمان به نیروی پلیس اسکاتلند ملحق شد.

شکور که در شرق گلاسکو فعالیت می‌کند تأکید کرد که نیروی پلیس این کشور با مسلمانان و مسائل میان فرهنگی برخورد مناسبی دارد، اگرچه وی اظهار داشت تشکیل یک انجمن از پلیسان مسلمان می‌تواند مزایای بسیاری برای شهر استراسلید داشته باشد. به ظنر وی این انجمن نه تنها می‌تواند درک از دین اسلام را بهبود بخشد که می‌تواند سایر مسلمانان را برای ملحق شدن به این نیرو ترغیب کند.

افتتاح بنیاد اسلامی "مبارزه با افراط گرایی" در بریتانیابنیاد "کوئیلیام" به منظور مبارزه با افراط گرایی و تأکید بر اینکه مسلمان بودن و حمایت از دموکراسی منافاتی با یکدیگر ندارند، از سوی مسلمانان بریتانیا افتتاح شد.

بنیاد کوئیلیام که به نام مؤسس نخستین مسجد بریتانیا نامگذاری شده به طور رسمی افتتاح شد. تشکیل این گروه که با نام مبارزه با افراط گرایی فعالیت می کند باعث شده برخی از افراد متعصب و راستگرای بریتانیا چون دیوید کامرون علیه آن موضع گیری کنند، این در حالی است که کامرون اظهار داشته شواهد کافی برای عدم رعایت قانون وجود ندارد.

علت موضع گیری جامعه غیر مسلمان این است که مدیر این بنیاد عضو ارشد سازمان حزب التحریر بوده که آنها اعتقاد دارند ترویج کننده اندیشه های افراط گرا هستند. در حالی که این سازمان تبلیغ کننده اجرای قانون شریعت اسلام بوده و مورد مخالفت جامعه بریتانیا قرار دارد.

نایب رئیس این بنیاد اظهار داشت: جامعه بریتانیا باید این امر را به رسمیت بشناسد که مسلمانان کشور بخشی از تاریخ این کشور بوده و تاکنون در تاریخ غرب چنین جمعیتی از با دامنه متنوعی از سابقه ای قومی و فرهنگی در یک کشور حضور نداشته اند ، از این رو وضعیت جدید نیازمند تفکر جدید، پاسخهای جدید و رویکرد جدید به دین به ویژه اسلام است.

وعده مبارزه با اسلام هراسی از سوی سارکوزی

در پی تخریب 148 قبر مسلمانان در بزرگترین قبرستان سربازان جنگ فرانسه، رئیس جمهور این کشور وعده داد برای مبارزه علیه اسلام‌هراسی گامهای انضمامی اتخاذ کند.

نیکولاسارکوزی ریئس جمهور فرانسه طی پیامی در قبرستان نوتردام دو لورته جنگ جهانی اول در شمال فرانسه گفت: اقداماتی که در اینجا انجام شده، اسلام هراسی نام دارد که باید با جدیت هرچه تمام با آن مبارزه کنیم.

سارکوزی که روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه در مراسم نودمین سالگرد آتش بس 1918 صحبت می کرد، پرسید: آیا افراد ضعیف العقلی که این قبرها را بی حرمت کرده اند اندکی به شهامت قهرمانانه ای که این مردان در بهار سال 1915 برای فرانسه داشته اند فکر کره اند؟

اوایل ماه جاری 148 روی قبر مسلمانان صلیب شکسته کشیده شد و یک کله خوک نیز در قبرستان دیده شد .

در رابطه با این حملات که به شدت مورد تقبیح رهبران سیاسی و دینی قرار گرفت چهار جوان دستگیر شدند که برخی اعتقاد دارند آنها از گروه های نئو نازی پیروی می کنند.

وزارت امور خارجه فیلیپین فیلم "فتنه" را محکوم کرد

فیلیپین نیز با تقبیح کردن فیلم کوتاه نماینده افراط‌گرای پارلمان هلند به جامعه اسلامی ملحق شد و آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه فیلیپین اظهار داشت این کشور تمام اقداماتی را که با هدف تخریب دیگران و انزجار نسبت به گروه ، دین یا نژاد خاصی صورت بگیرد محکوم می‌کند.

وزارات امور خارجه فیلیپین افزود: این فیلم 16 دقیقه‌ای اهانت‌برانگیز بود و باورهای نادرستی را درباره دینی صلح‌آمیز مطرح کرده بود و آن را به خشونت نسبت داده بود.

این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود آورده است، حق آزادی بیان باید با مسئولیت‌پذیری اجرا شود، هیچ‌کس نباید در توحه به این حق به دیگران توهین کرده و افترا زدد تا دین و نژاد خاصی را بدنام کند.

این در شرایطی است که فیلیپین تأکید کرد اقدامات خشونت‌آمیز در پاسخ به چنین مسئله‌ای توجیه نشده‌اند.

فیلم 16 دقیقه‌ای "فتنه" ماه گذشته توسط گریت وایلدرز نماینده افراط‌گرای پارلمان هلند و عضو حزب ضد مهاجرت این کشور در اینترنت پخش شد. این فیلم آیات قرآنی را با تصاویر حملات ترویستی مونتاژ کرده و اسلام را به تروریسم نسبت داده است.

فیلیپین کشوری است که اکثریت جامعه آن را کاتولیکها تشکیل داده‌اند اما این کشوردارای اقلیت مسلمان است که در جنوب منطقه مینداناو ساکن هستند.

فیلم مستند نماینده پارلمان پاکستان در پاسخ به "فتنه" ساخته می‌شود

یکی از نمایندگان پارلمان پاکستان پروژه ای را با هدف از بین بردن تعصب درباره دین اسلام آغاز کرده و قصد دارد فیلمی در پاسخ به فیلم ضد اسلامی نماینده پارلمان هلند درباره پیام حقیقت اسلام بسازد.

این فیلم قرار است طی 100 روز به زبانهای عربی، انگلیسی و اردو ساخته شود. سناتور بابار اعوان این نماینده پاکستانی که فیلمساز این اثر محسوب می شود گفت: این فیلم با تبلیغات متعصبانه مبارزه کرده و پیام حقیقی دین ما را منعکس می کند.

فیلم 16 دقیقه ای فتنه که ماه گذشته در اینترنت پخش شد آیات قرآن را به نوعی تفسیرکرده بود که گویی مسلمانان به حمله و از بین بردن دشمنان دین دعوت می شوند، این آیات با تصاویر حملات تروریستی در کشورهای غربی تلفیق شده و مدعی ارتباط میان اسلام و تروریسم بود.

این فیلم اعتراضهای بسیاری را در سراسر جهان رقم زد و پارلمان پاکستان نیز هفته گذشته طی یک قطعنامه به اتفاق آرا آن را محکوم کرد. فیلمنامه فیلم مستند پاکستان براساس تحقیقاتی است که علمای مسلمان درباره قرآن انجام داده و از سوی نویسندگان برجسته مورد بازنویسی قرار گرفته است.