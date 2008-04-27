152 نماینده خواستار اجرای کامل قانون بیمه اجباری شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دراین نامه آمده است : اکنون هزاران نفر بر اثر ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی در زندان به سر می برند ، نیروی کارآنها هدر می رود، و هزاران خانواده زیان دیده از این راه نیز در اثر از دست دادن نان آور خود در تنگنا به سر می برند و حیانا دچار فقر و فساد می شوند.

در ادامه نامه خاطرنشان شده است : به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1347 صندوق تامین خسارات بدنی تاسیس شده است تا عهده ار جبران خسارات وارده در موارد بیمه نبودن وسیله نقلیه فرار یا ناشناخته بودن مسئول حادثه و به طور کلی خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه باشد.

نمایندگان یادآور شده اند : در ابتدا مطابق قانون 15 درصد از حق بیمه های دریافتی به این صندوق واریز می شده که در اثر عدم پرداخت خسارت به قربانیان جرم و عدم جبران خسارات مبلغ ذخیره شده بالا رفته و در سال 1362 با تصویب لایحه دولت در مجلس به 3 درصد کاهش یافته است.

در این نامه بااشاره به اینکه بر اساس آمار سال 1385 تعداد 19809 نفر زندانی ناشی از دیه در زندان به سر می برند و به همین تعداد خانواده از دریافت تمام یا برخی از حق شرعی و قانونی خود محروم مانده اند آمده است : بر اساس گزارش دریافتی از وزیر دادگستری نه سهم این صندوق به طور کامل پرداخت می شود ونه حق زیان دیدگان، بلکه از منابع این صندوق پیرو مصوبه دولت قبل به مصرف دیگری اختصاص داده شده که خلاف قانون بوده است.

نمایندگان مجلس تاکید کرده اند : برای آزادی زندانیان معسر، ستاد مردمی دیه تشکیل شده و از منابع عمومی نیز کمک داده می شود حال آنکه اگر قانون به دقت اجرا شود به اینگونه کمک ها نیازی نیست.

در پایان نامه آمده است : از رئیس محترم جمهور موکدا می خواهیم دستور اجرای کامل قانون را صادر و بر اجرای آن نظارت کند تا مشکل خانواده های زیان دیده و زندانیان ناشی از دیه حل شود.