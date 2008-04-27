امنیت این انتخابات بهتر از دوره های قبل بود

عباس محتاج معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در مرحله اول و دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وقایع محدودی که در برخی شهرهای کشور رخ داد، به درگیری رقبای انتخاباتی مربوط می شد و در ارتباط با ایجاد نا امنی در برگزاری انتخابات نبود.

محتاج در پاسخ به سئوالی درباره اخباری مبنی بر انفجار یک بمب صوتی در یکی از مناطق مشهد در برگزاری دور دوم انتخابات وعلت این واقعه، گفت: صدای انفجار مربوط به بمب صوتی نبوده و اساسا موضوع خاصی اتفاق نیفتاده است.