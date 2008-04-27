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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

عیادت صادقی از عکاس پیشکسوت انقلاب و دفاع مقدس

عیادت صادقی از عکاس پیشکسوت انقلاب و دفاع مقدس

مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد روز شنبه هفتم اردیبهشت از حسین پرتوی، عکاس پیشکسوت انقلاب، در بیمارستان مدائن تهران عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد حبیب‌الله صادقی دیروز با حضور در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مدائن و گفتگو با تیم پزشکی از نزدیک در جریان روند بهبودی پرتوی قرار گرفت. این عکاس و خبرنگار متعهد انقلاب از 28 فروردین به دلیل ابتلا به بیماری ریوی در بیمارستان بستری است.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران پس از این دیدار گفت: متاسفانه یکی از خادمان عرصه هنر که در ثبت لحظات پرشکوه انقلاب و دفاع مقدس فداکاری کرده در بستر بیماری است و وزارت ارشاد وظیفه خود می‌داند با تمام هنرمندان به ویژه این هنرمند متعهد و ارزشمند و خانواده آنها همراهی کند.

حسین پرتوی از عکاسان انقلاب است که سال‌ها به عنوان عکاس روزنامه کیهان فعالیت کرده و عکس ماندگار او از بیعت همافران با حضرت امام خمینی (ره) از سال 1357 تا امروز هر سال روز 19 بهمن در تمام رسانه‌ها به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 672932

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