عیادت صادقی از عکاس پیشکسوت انقلاب و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد حبیب‌الله صادقی دیروز با حضور در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مدائن و گفتگو با تیم پزشکی از نزدیک در جریان روند بهبودی پرتوی قرار گرفت. این عکاس و خبرنگار متعهد انقلاب از 28 فروردین به دلیل ابتلا به بیماری ریوی در بیمارستان بستری است.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران پس از این دیدار گفت: متاسفانه یکی از خادمان عرصه هنر که در ثبت لحظات پرشکوه انقلاب و دفاع مقدس فداکاری کرده در بستر بیماری است و وزارت ارشاد وظیفه خود می‌داند با تمام هنرمندان به ویژه این هنرمند متعهد و ارزشمند و خانواده آنها همراهی کند.

حسین پرتوی از عکاسان انقلاب است که سال‌ها به عنوان عکاس روزنامه کیهان فعالیت کرده و عکس ماندگار او از بیعت همافران با حضرت امام خمینی (ره) از سال 1357 تا امروز هر سال روز 19 بهمن در تمام رسانه‌ها به نمایش درمی‌آید.