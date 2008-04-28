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۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۸:۵۷

برنامه های مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان اعلام شد

برنامه های مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان اعلام شد

برگزاری کارگاههای آموزشی، طرح پایش سلامت طلاب و تشکیل کارگاههای مختلف آموزشی از مهمترین برنامه های مرکز مشاوره حوزه های علمیه خراسان است.

مدیر مرکز مشاوره حوزه های علمیه استان خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : در سال جاری برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای تحصیلی و زندگی، همایش خانواده به مناسب روز خانواده، کارگاه آموزشی رابطین مشاوره و نشست های تخصصی مشاور برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سبزیان افزود: برگزاری کارگاههای جوان پژوهی با هدف بررسی مشکلات جوانان و ارائه راهکارهای مرتبط، برگزاری جشنواره پژوهشی طلاب در موضوعات خانواده، تربیت با هدف تقدیر از طلاب علاقمند به موضوع پژوهش در مشاوره، ارتقای طرح پالایش طلاب به صورت الزامی برای کلیه ورودی های سال جدید و اختیاری برای دیگر طلاب از برنامه های دیگر این مرکز خواهد بود.

کد مطلب 673028

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