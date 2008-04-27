وحدت جهان اسلام کانون قدرت عظیم جهانی در برابر نظام سلطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر دکتر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، در جمع مسئولین گروه های جغرافیای دانشگاه های استان تهران در دانشگاه امام حسین(ع) با بیان این مطلب افزود : در شرایطی که قدرت های استکباری، مسلمین جهان اسلام را آماج تهدیدات شیطانی خود قرار داده اند، ایستادگی در مقابل تک قطبی کردن جهان و حمایت از چند قطبی گرایی و تلاش برای ایجاد یک قطب بزرگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در قرن حاضر از موضوعات مهم و حائز اهمیتی است که فراروی کشورهای اسلامی قرار دارد.

دکتر صفوی با اشاره به ضرورت وحدت کشورهای جهان اسلام ، بهره گیری از آموزه های قرآن و پیامبر اعظم(ص) ، تامل در تجارب و عبرت های تاریخی موجود و تقویت زمینه های همگرایی و یکپارچگی افزود: استفاده از ظرفیت ها و عوامل توانمند ساز اقتصادی، سیاسی، دفاعی ، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای اسلامی ، برای نیل به پیشرفت اقتصادی و دستیابی به رفاه و آسایش مطلوب و امنیت و دفاع دسته جمعی از کشورهای اسلامی و تامین عدالت اجتماعی و منافع ملی در چارچوب منافع فراگیر، از موضوعات واقعی و اقداماتی است که بایستی مورد توجه هوشمندانه و جدی دولت های اسلامی قرار گیرد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، گفت: یکی از واقعیت های قرن حاضر، رشد و توسعه سازمان های بین المللی و منطقه ای است و اهمیت این رشد از آن جهت است که کشورهای مختلف به مشارکت هر چه فعالتر در این سازمانها گرایش پیدا کرده اند و این امر موجب شده است که نقش سازمانهای بزرگ و قدرتمند در تحقق اهدافی که کشورها به تنهایی قادر به نیل به آنها در سطح بین المللی نمی باشند افزایش یابد.

سرلشگر صفوی افزود : این وضعیت موجب رشد فراملی در مناطق مختلف جهان شده است و در چنین شرایط و وضعیت، رشد و توسعه کشورهای اسلامی با تدوین چشم انداز همکاری های اقتصادی- تجاری فی مابین در قالب یک بازار مشترک اسلامی تحقق یافتنی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تدوین چشم انداز برای کشورهای اسلامی و نقش آن در ترسیم آینده جهان اسلام و نحوه حرکت دولت ها و جوامع مسلمان برای شکل گیری "امت واحد اسلامی" و حل مشکلات و موانع فعلی و مقابل سرزمین های اسلامی، به ویژه در عرصه مصادره و غارت منابع حیاتی و راهبردی مسلمانان افزود: باید اعتراف کرد جهان اسلام تاکنون از ظرفیت ها و فرصت های موجود در جغرافیای منحصر به فرد خود در راستای دستیابی به آرمانهای بلند پیامبر اعظم(ص) به ویژه وحدت و یکپارچگی و شکل بخشی به امت واحد اسلامی و تلاش برای ایجاد قدرت تاثیر گذار در عرصه بین المللی استفاده نکرده است و این غفلت بزرگ و غم انگیز به تنهایی منجر به تجاوز ، اشغال و غارت سرزمین های اسلامی توسط استکبار جهانی و قدرت های شیطانی شده است.

سرلشگر صفوی با برشماری عوامل جغرافیایی تولید قدرت در جهان اسلام و تبیین موقعیت جغرافیایی، ژئوپلتیکی برتر، ژئواکونومیک و ژئوکالچر پنجاه و هفت کشور اسلامی گفت: خاورمیانه به دلیل دسترسی به منابع سرشار و حیاتی انرژی ، به ویژه نفت و گاز تا چند دهه آینده همچنان منطقه راهبردی و پرتنش جهان خواهد بود، وجود گلوگاههای استراتژیک و راههای زمینی و آبی انتقال انرژی در جغرافیای کشورهای اسلامی ، نبض اقتصادی جهان را در دست مسلمانان قرار داده است، که در صورت عزم و اراده دولت های اسلامی در ایجاد بازار مشترک اسلامی ، تنظیم سیاست های همگون و یکپارچه و تعریف پولی واحد، تبدیل جهان اسلام به قطب قدرت در آینده جهان بسیار قابل دسترس خواهد بود، درک و احساس چنین وضعیتی، در صورت وقوع، وحشت و عصبانیت آمریکا و دشمنان اسلام و مسلمانان را بدون تردید در پی خواهد داشت.

دکتر صفوی در پایان با تاکید بر اهمیت شکل دهی به یک هژمونی، ارتباط و به هم پیوستگی بین کشورهای اسلامی و نقش بسترساز آن برای تبدیل جهان اسلام به کانون قدرت عظیم جهانی و قطبی مقتدر و توانمند در برابر نظام سلطه و قدرت های بزرگ استکباری گفت: انرژی و به طور مشخص نفت و گاز دو عنصر قدرت ساز در اختیار مسلمین است که اگر به گونه ای هوشمندانه و در چارچوب منافع اسلام و امت اسلامی به آن نگریسته شود می توان قدرت های زورگو و سلطه گر را سر جای خود نشاند.