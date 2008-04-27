سالانه حدود شش میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی دهقان کیا ظهر امروز در همایش استانی معرفی کارگران و و احدهای نمونه منطقه غرب استان تهران در مرکز تربیت مربی کرج اظهار داشت: هر یک میلیارد دلار، 20 هزار شغل ایجاد می کند و سالانه 108 هزار شغل بر اثر قاچاق کالا از بین می رود.

وی افزود: قاچاق کالا موجب بروز مافیای قدرت و ایجاد مشکلاتی در اقتصاد کشور می شود به نحوی که ورود کالای قاچاق در بخش ریسندگی و بافندگی و پارچه موجب تعطیلی حدود 80 درصد از کارخانه های ریسندگی و بافندگی در کشور شد همچنین در زمینه کفش، با ورود کفشهای چینی قاچاق، حدود هشت هزار شغل در کشور از بین رفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های ایرانی بحث اشتغال جوانان است و تنها با همکاری تمامی دستگاهها مشکل اشتغال در کشور برطرف می شود و توجه به سرمایه گذاری نیز موجب ایجاد امنیت در بخش اقتصاد کشور می شود.

در این مراسم همچنین نماینده مردم کرج در مجلس اظهار داشت: سرمایه گذار، کارگر و کار مجموعه پازلی هستند که با ایجاد شکلی از خود در مسیر خود کفایی و استقلال گام برمی دارند.

فاطمه آجرلو عنوان کرد: امنیت سرمایه گذاری، امنیت شغلی و آرامش روانی و نگاه به آینده در افزایش تولیدات صنایع موثر است و این افزایش تولید هم برای سرمایه گذار و هم برای کارگر نقش اساسی را ایفا می کند.

وی یادآور شد: امروز در عرصه اقتصادی باید وارد بازار جهانی شویم و قابلیت رقابت خود را بالا بریم همچنین خلاقیت، نوآوری و ابداع است که رقابت را در دنیا افزایش می دهد و این امر مستلزم برنامه ریزیهای دقیق و تبیین ظرافتها است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه قانونگذاری باید موانع و مشکلاتی مانند نظام مالیات، نظام تشویق و تنبیه و دیگر عوامل از سر راه تولید شناسایی و برطرف شود همچنین باید زیرساختهای لازم تقویت شوند تا زمینه رقابتهای سالم ایجاد شود.