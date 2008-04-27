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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۵۳

سالانه حدود شش میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کانون شورای اسلامی غرب استان تهران گفت: سالانه حدود شش میلیارد دلار کالای قاچاق از راه بنادر غیردولتی وارد کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی دهقان کیا ظهر امروز در همایش استانی معرفی کارگران و و احدهای نمونه منطقه غرب استان تهران در مرکز تربیت مربی کرج اظهار داشت: هر یک میلیارد دلار، 20 هزار شغل ایجاد می کند و سالانه 108 هزار شغل بر اثر قاچاق کالا از بین می رود.

وی افزود: قاچاق کالا موجب بروز مافیای قدرت و ایجاد مشکلاتی در اقتصاد کشور می شود به نحوی که ورود کالای قاچاق در بخش ریسندگی و بافندگی و پارچه موجب تعطیلی حدود 80 درصد از کارخانه های ریسندگی و بافندگی در کشور شد همچنین در زمینه کفش، با ورود کفشهای چینی قاچاق، حدود هشت هزار شغل در کشور از بین رفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های ایرانی بحث اشتغال جوانان است و تنها با همکاری تمامی دستگاهها مشکل اشتغال در کشور برطرف می شود و توجه به سرمایه گذاری نیز موجب ایجاد امنیت در بخش اقتصاد کشور می شود.

 در این مراسم همچنین نماینده مردم کرج در مجلس اظهار داشت: سرمایه گذار، کارگر و کار مجموعه پازلی هستند که با ایجاد شکلی از خود در مسیر خود کفایی و استقلال گام برمی دارند.

فاطمه آجرلو عنوان کرد: امنیت سرمایه گذاری، امنیت شغلی و آرامش روانی و نگاه به آینده در افزایش تولیدات صنایع موثر است و این افزایش تولید هم برای سرمایه گذار و هم برای کارگر نقش اساسی را ایفا می کند.

وی یادآور شد: امروز در عرصه اقتصادی باید وارد بازار جهانی شویم و قابلیت رقابت خود را بالا بریم همچنین خلاقیت، نوآوری و ابداع است که رقابت را در دنیا افزایش می دهد و این امر مستلزم برنامه ریزیهای دقیق و تبیین ظرافتها است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه قانونگذاری باید موانع و مشکلاتی مانند نظام مالیات، نظام تشویق و تنبیه و دیگر عوامل از سر راه تولید شناسایی و برطرف شود همچنین باید زیرساختهای لازم تقویت شوند تا زمینه رقابتهای سالم ایجاد شود.

کد مطلب 673055

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