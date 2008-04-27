تشکیل 6 کارگروه تخصصی در شورای سیاستگذاری سفرهای ارزان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شورای سیاستگذاری سفرهای ارزان قیمت در راستای اجرایی کردن فعالیت های این شورا و همچنین توسعه و گسترش سفرهای ارزان قیمت در کشور به عنوان یکی از سیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 6 کارگروه اجرایی باحضور اعضای این شورا تشکیل شد.

یاد آور می شود، در نخستین شورای سیاستگذاری سفرهای ارزان قیمت که امروز صبح در هتل لاله با حضور 50 عضو این شورا تشکیل شد، 6 کارگروه علمی فرهنگی، کارگروه حمل و نقل، کارگروه دفاتر کارگزار سفرهای ارزان قیمت، کارگروه تسهیلات، کارگروه تورهای تخصصی و مسیرهای سفر، کارگروه اقامت و پذیرایی تشکیل شد.

در این راستا مجتبی تهرانی و دلیر به عنوان رئیس و دبیر کارگروه دفاتر کارگزار سفرهای ارزان قیمت، دکتر علی اکبر رضایی و دکتر نصیریان به عنوان رئیس و دبیر کارگروه علمی فرهنگی، دکتر حیدر آبادی و شیخ زاده به عنوان رئیس و دبیر کارگروه تسهیلات، دکتر کرمی و رقیه حاتمی پور به عنوان رئیس و دبیر کارگروه تورهای تخصصی و مسیرهای سفر همچنین قانعی و خسرو ایرانپور به عنوان رئیس و دبیر کارگروه اقامت و پذیرایی انتخاب شد.

همچنین به دلیل وجود ارتباط مستقیم میان بحث حمل و نقل و گردشگری مقرر شد یکی از معاونین وزارت رفاه و ترابری به عنوان رئیس کارگروه حمل و نقل منصوب شده و محمد حسن کرمانی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور به عنوان دبیر این کمیته منصوب شد.