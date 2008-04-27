مقام سومی برای مردان ایران / بانوان کشورمان حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات که در بانکوک تایلند در حال برگزاری است امروز با رقابت در بخش تیمی دنبال شد که طی آن تیم کشورمان متشکل از محمد رضایی، علی یعقوبیان، حامد صداقتی و سیامک فیض عسگری پس از استراحت در دور نخست، تیم های اندونزی و ژاپن را با نتایج (45 بر43) و(45 بر41) مغلوب کرد و به مرحله نیمه پایانی رسید.

تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه پایانی مقابل کره جنوبی با نتیجه (45 بر28) شکست خورد و به همراه تیم چین به مقام سوم مشترک دست یافت. دیدار پایانی این مسابقات را تیم های قزاقستان و کره جنوبی برگزار می کنند.

در بخش بانوان نیز تیم اسلحه سابر کشورمان امروز با ترکیب آیسان قمصری، لیلا دهقان، سارا ثامنی و فاطمه تعادل خواه با دو شکست پیاپی مقابل تیم های سنگاپور و چین تایپه با نتایج (45 بر16) و(45 بر18) از دور مسابقات کنار رفت.

در ادامه این مسابقات فردا تیم های اپه بانوان و فلوره مردان به میدان می روند.