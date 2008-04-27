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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۰۳

آیت الله مکارم شیرازی:

باید ریشه های آسیب های اجتماعی را خشکاند

باید ریشه های آسیب های اجتماعی را خشکاند

آیت الله مکارم شیرازی نتایج همایش اسلام و آسیب های اجتماعی را در تاریخ ماندگار و برای آیندگان هم مفید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در دیدار با اعضای ستاد مرکزی همایش اسلام و آسیب های اجتماعی، ضمن تمجید از این همایش، اظهار داشت: بدانید که نتایج این همایش را می شود در تاریخ حفظ کرد تا برای آیندگان هم بماند. ضمن این که این برنامه منشاء تقریب حوزه و دانشگاه هم می تواند باشد که این نکته هم از برکات کار شماست.

وی با اشاره به اهمیت هدف این همایش در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: مسئله آسیب های اجتماعی از چند زاویه قابل مطالعه است. شما به کارتان معتقدید و بنابراین باید اعتقاد به اصالت کار و خدمتتان را افزایش دهید و این کار را به عنوان خدمت تلقی کنید. خدمتی که در درجه اول به انسانیت و در مراتب بعدی به جامعه، نظام جمهوری اسلامی و اسلام خواهد کرد، این را با جدیت دنبال کنید. این را عبادت بدانید.

این مرجع عالیقدر شیعیان، ضمن توصیه به ریشه یابی آسیب های اجتماعی افزود: تمام آسیب های اجتماعی ریشه هایی دارند . اگر با خود این آسیب ها مبارزه کنیم، اثری ندارد. باید ریشه ها را خشکاند تا آسیب ها از بین برود و بهترین فرصت برای این کار هم همین همایش است.

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از کلی گویی و ارائه نتایج همایش به سازمان ها، نهادها و ارگانهای مرتبط مثل نیروی انتظامی، دادگستری ، مجلس و ارشاد می تواند مسئولان را در همکاری با شما یاری کند و شما هم می توانید نتایج و آمار ارائه شده در همایش را به صورت مستند و همراه با توصیه های شفاف به این نهاد ها ارسال کنید و بدانید که حرف مستدل، همیشه پذیرفته می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اقدامات موهنی همچون انتشار کاریکاتورهای ضد اسلامی در مطبوعات دانمارک و نمایش فیلم "فتنه" در هلند اظهار داشت: تبلیغات ضد اسلامی در غرب، روز به روز افزایش پیدا می کند، اما این حرکت های شما که به صورت جمعی هم اندیشی می کنید ، نوعی خدمت به اسلام و نا امید کردن دشمنان اسلام است.

گفتنی است، همایش اسلام و آسیب های اجتماعی با هدف دستیابی به مدل های کاربردی برای مقابله با آسیب های اجتماعی تیر ماه سال جاری به همت سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود.

کد مطلب 673080

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