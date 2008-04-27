باید ریشه های آسیب های اجتماعی را خشکاند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در دیدار با اعضای ستاد مرکزی همایش اسلام و آسیب های اجتماعی، ضمن تمجید از این همایش، اظهار داشت: بدانید که نتایج این همایش را می شود در تاریخ حفظ کرد تا برای آیندگان هم بماند. ضمن این که این برنامه منشاء تقریب حوزه و دانشگاه هم می تواند باشد که این نکته هم از برکات کار شماست.

وی با اشاره به اهمیت هدف این همایش در کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: مسئله آسیب های اجتماعی از چند زاویه قابل مطالعه است. شما به کارتان معتقدید و بنابراین باید اعتقاد به اصالت کار و خدمتتان را افزایش دهید و این کار را به عنوان خدمت تلقی کنید. خدمتی که در درجه اول به انسانیت و در مراتب بعدی به جامعه، نظام جمهوری اسلامی و اسلام خواهد کرد، این را با جدیت دنبال کنید. این را عبادت بدانید.

این مرجع عالیقدر شیعیان، ضمن توصیه به ریشه یابی آسیب های اجتماعی افزود: تمام آسیب های اجتماعی ریشه هایی دارند . اگر با خود این آسیب ها مبارزه کنیم، اثری ندارد. باید ریشه ها را خشکاند تا آسیب ها از بین برود و بهترین فرصت برای این کار هم همین همایش است.

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از کلی گویی و ارائه نتایج همایش به سازمان ها، نهادها و ارگانهای مرتبط مثل نیروی انتظامی، دادگستری ، مجلس و ارشاد می تواند مسئولان را در همکاری با شما یاری کند و شما هم می توانید نتایج و آمار ارائه شده در همایش را به صورت مستند و همراه با توصیه های شفاف به این نهاد ها ارسال کنید و بدانید که حرف مستدل، همیشه پذیرفته می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اقدامات موهنی همچون انتشار کاریکاتورهای ضد اسلامی در مطبوعات دانمارک و نمایش فیلم "فتنه" در هلند اظهار داشت: تبلیغات ضد اسلامی در غرب، روز به روز افزایش پیدا می کند، اما این حرکت های شما که به صورت جمعی هم اندیشی می کنید ، نوعی خدمت به اسلام و نا امید کردن دشمنان اسلام است.

گفتنی است، همایش اسلام و آسیب های اجتماعی با هدف دستیابی به مدل های کاربردی برای مقابله با آسیب های اجتماعی تیر ماه سال جاری به همت سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود.