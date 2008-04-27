طرح بازگشایی امتداد خیابان سرداران ارومیه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این طرح با هدف تسهیل در روند ترافیک خیابان امام و ساماندهی بافت فرسوده شهری در دومین جلسه کمیسیون ماده 5 آذربایجان غربی که با حضور معاون امور عمرانی استاندار برگزارشد به تصویب رسید.

در ادامه مقرر شد نقشه های اجرایی طرح و فراهم سازی زمینه مشارکت بخش خصوصی در این طرح تاپایان خرداد ماه امسال تکمیل شود .این طرح پیش از این نیز در دو جلسه کمیسیون ماده پنج آذربایجان غربی بررسی شده بود.

محمد باقر داریانی در این جلسه با اشاره به ضرورت طرحهای ساماندهی ترافیک و احیاء بافتهای فرسوده شهری بر تسریع در روند اجرایی این طرح تاکید کرد.

در ادامه این جلسه ضوابط و شرایط صدور مجوز احداث جایگاههای عرضه بنزین توسط بخش خصوصی در استان بررسی و تصویب شد.

همچنین در این جلسه هشت پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی شهری از کاربری مسکونی به تاسیسات شهری و فضای سبز عمومی به فضای سبز و مسکونی مطرح و به تصویب اعضاء رسید.