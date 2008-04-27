شش هزار نفر در هرمزگان مبتلا به مالاریا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر مهدی عابدی در اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان مقابله با بیماری مالاریا در بندرعباس افزود: بر اساس برنامه ای چهار ساله قرار بر حذف کامل مالاریا از کشور شده است اما سفرهای موردی اتباع بیگانه به استان هرمزگان بخصوص اتباع افاغنه سبب می شد تا روند مقابله با این بیماری به سختی صورت گیرد که با فعالیت های گسترده یگانهای مقابله با عامل این بیماری، شاهد موفقیت های چشمگیر در ریشه کنی این بیماری هستیم.

وی با اشاره به وجود 15 هزار مبتلای به مالاریا در کشور افزود: بیش از 93 درصد مبتلایان به مالاریا در کشور در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان زندگی می کنند که 40 درصد میزان مبتلایان کل کشور در استان هرمزگان و در مناطق شرقی استان از جمله بشاگرد ساکن هستند.

عابدی اظهار داشت: اقدامات اساسی و جدی در جهت مبارزه با ناقل این بیماری، آموزش عمومی و تقویت و توسعه امکانات تشخیص سریع صورت گرفته بطوریکه میزان مبتلایان در سال 86 دست کم 36 درصد کاهش نشان می دهد.

در حاشیه این همایش از زحمات 12 تن از زحمت کشان حوزه مقابله با بیماری مالاریا با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان تقدیر شد.