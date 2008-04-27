هشدار دوباره سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارن ابو زید" رئیس سازمان کمک رسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) در گفتگو با شبکه خبری "دویچه وله" آلمان درباره وضعیت ساکنان نوار غزه اظهار داشت: شرایط در نوارغزه بد است و بعد از پیروزی حماس در انتخابات 2006 و محاصره این منطقه به دست اسرائیل بدتر نیز شده است.

خانم ابو زید که خود نیز مدتی است درغزه زندگی می کند با تاکید بر وخامت اوضاع درهفته گذشته دراین منطقه خاطر نشان کرد: مواد سوختی دیگر در این منطقه وجود ندارد و ما همچنین در زمینه آب، برق و فاضلاب مشکل داریم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم غزه به کمکهای بیشتر و آرامش نیاز دارند، اظهار داشت: چیزی که ما بیش از حد در این منطقه به آن نیازمندیم آزادی حرکت و گشودن مرزهاست. اقتصاد این منطقه درهم شکسته است، چرا که هیچ مواد خامی به این منطقه وارد نشده و هیچ کالایی صادر نمی شود.

وی افزود: به این ترتیب حدود 75 هزار نفر از ساکنان این منطقه از اواخر ‍ژانویه گذشته تا به حال بیکار شده اند.

وی همچنین درباره شرایط فلسطینی ها در کرانه باختری با تاکید بر اینکه شهرک سازی رژیم اسرائیل دراین منطقه یکی از مشکلات اساسی ساکنان این منطقه است، اظهار داشت: شرایط در کرانه باختری بهتر از نوارغزه است؛ چرا که انسانها می توانند از این منطقه خارج و به آن وارد شوند.

