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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۴۷

نشان خانه تئاتر به خجسته اهدا می‌شود

نشان خانه تئاتر به خجسته اهدا می‌شود

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره اداره کل نمایش رادیو ساعت 19 روز دهم اردیبهشت در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم برگزیدگان یک سال اداره کل نمایش رادیو معرفی می‌شوند و نشان خانه تئاتر به دکتر حسن خجسته معاون صدا سازمان صدا و سیما به خاطر همراهی‌های موثر رادیو با تئاتر اهدا خواهد شد.

در این مراسم در بخش تئاتر از حمید سمندریان و اکبر زنجانپور به خاطر تربیت بسیاری از بازیگران و کارگردانان نمایش رادیویی و از خسرو حکیم رابط به خاطر تربیت نمایشنامه‌نویسان تقدیر به عمل می‌آید.

همچنین در بخش رادیو از امیر میرمیران، خسرو فرخزادی، غلامرضا کاووسی، صدیقه کیانفر و احمد آقالو تجلیل می‌شود.

کد مطلب 673129

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