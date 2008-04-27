به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم برگزیدگان یک سال اداره کل نمایش رادیو معرفی میشوند و نشان خانه تئاتر به دکتر حسن خجسته معاون صدا سازمان صدا و سیما به خاطر همراهیهای موثر رادیو با تئاتر اهدا خواهد شد.
در این مراسم در بخش تئاتر از حمید سمندریان و اکبر زنجانپور به خاطر تربیت بسیاری از بازیگران و کارگردانان نمایش رادیویی و از خسرو حکیم رابط به خاطر تربیت نمایشنامهنویسان تقدیر به عمل میآید.
همچنین در بخش رادیو از امیر میرمیران، خسرو فرخزادی، غلامرضا کاووسی، صدیقه کیانفر و احمد آقالو تجلیل میشود.
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