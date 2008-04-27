تبلور آثار خوشنویسان ایران و ژاپن در "مشرق قلم"

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام کرد این نمایشگاه جلوه‌هایی از هنر خوشنویسی و نقاشی ژاپن شامل 45 اثر از 20 هنرمند ژاپنی، 50 اثر از اساتید معاصر خوشنویسی ایران و نسخ تاریخی گنجینه موزه شامل 30 اثر از خوشنویسان دوره قاجار و پهلوی را به نمایش می‌گذارد.

آئین گشایش نمایشگاه با سخنرانی مجتبی آقایی مدیر هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آکیو شیروتا سفیر کبیر ژاپن در ایران و غلامحسین امیرخانی با برگزاری مراسم سنتی چای ژاپنی، کیمونوپوشی، گل‌آرایی ژاپنی و کارگاه تخصصی خوشنویسی با حضور هنرمندان ژاپنی و علی شیرازی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه مشرق قلم تا 21 اردیبهشت‌ماه در موزه هنرهای دینی برپاست و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 9 تا 30/16 به خیابان ولی عصر (عج)، مقابل بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22024848 تماس بگیرند.

این نمایشگاه با همکاری سفارت ژاپن به همت پروفسور کیوکو هوریه و بنیاد ژاپن در راستای تعامل فرهنگی میان دو ملت و شناساندن گوشه‌هایی از دریای معرفت دو تمدن بزرگ مشرق‌زمین برگزار می‌شود.