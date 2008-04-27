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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۳۴

تبلور آثار خوشنویسان ایران و ژاپن در "مشرق قلم"

نمایشگاه و کارگاه خوشنویسی ایران و ژاپن با عنوان "مشرق قلم" با همکاری سفارت ژاپن ساعت 16 پنجشنبه 12 اردیبهشت در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام کرد این نمایشگاه جلوه‌هایی از هنر خوشنویسی و نقاشی ژاپن شامل 45 اثر از 20 هنرمند ژاپنی، 50 اثر از اساتید معاصر خوشنویسی ایران و نسخ تاریخی گنجینه موزه شامل 30 اثر از خوشنویسان دوره قاجار و پهلوی را به نمایش می‌گذارد.

آئین گشایش نمایشگاه با سخنرانی مجتبی آقایی مدیر هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آکیو شیروتا سفیر کبیر ژاپن در ایران و غلامحسین امیرخانی با برگزاری مراسم سنتی چای ژاپنی، کیمونوپوشی، گل‌آرایی ژاپنی و کارگاه تخصصی خوشنویسی با حضور هنرمندان ژاپنی و علی شیرازی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه مشرق قلم تا 21 اردیبهشت‌ماه در موزه هنرهای دینی برپاست و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 9 تا 30/16 به خیابان ولی عصر (عج)، مقابل بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22024848 تماس بگیرند.

این نمایشگاه با همکاری سفارت ژاپن به همت پروفسور کیوکو هوریه و بنیاد ژاپن در راستای تعامل فرهنگی میان دو ملت و شناساندن گوشه‌هایی از دریای معرفت دو تمدن بزرگ مشرق‌زمین برگزار می‌شود.

کد مطلب 673164

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