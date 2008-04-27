تیم فوتبال نوجوانان بدون سرمربی به انزلی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران از عصر روز گذشته اردوی آماده سازی 5 روزه خود را با حضور 27 بازیکن و در غیاب علی دوستی در بندر انزلی آغاز کرد.

بر پایه این گزارش، علی دوستی به علت اینکه فردا صبح می بایست در نشست مربیان تیم های ملی با رئیس سازمان تربیت بدنی شرکت کند، روز گذشته به همراه این تیم به انزلی سفر نکرد اما بلافاصله پس از این نشست مهم به جمع اردونشینان نوجوان کشورمان خواهد پیوست.

در این اردو تیم فوتبال نوجوانان کشورمان 2 دیدار تدارکاتی را هم برگزار می کند. شاگردان دوستی در نخستین دیدار عصر فردا با منتخب بندرانزلی بازی می کنند و چهارشنبه بعد از ظهر هم برابر تیم جوانان ملوان قرار می گیرند.

ضمن اینکه چند بازیکن مستعد و جوان شهرستان های مجاور هم در این اردو شرکت می کنند تا در صورت جلب نظر کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان، به جمع نفرات قبلی اضافه شوند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که مهرماه سال جاری در تاشکند ازبکستان برگزارمی شود، آماده می کند. این تیم در گروه A رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا با تیم های ازبکستان، بحرین و سنگاپورهمگروه است.