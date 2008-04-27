به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور حجت الاسلام محمد حسین موسی پور گفت : بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه، موظفند شکایات کسانی را که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض دارند تا دو روز پس از اعلام نتایج آرا بپذیرند و به آنها رسیدگی کنند.
رئیس شواری اطلاع رسانی وزارت کشور اظهار داشت: هیئتهای اجرایی نیز پس از دریافت شکایات و اعتراضات هفت روز فرصت دارند تا در جلسه مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت از حوزههای انتخابیه به موارد مطرح شده رسیدگی کرده و اقدام لازم را انجام دهند.
به گفته وی این بررسی در استانها انجام میشود و اگر لازم باشد صندوقها را بازشماری می کنند .
موسی پور با اعلام اینکه در مرحله اول انتخابات صندوقهای زیادی بازشماری شد ، افزود: علاوه بر این قانون امکان دیگری را برای طرح دیدگاهها و شکایات مستند افراد پیشبینی کرده است به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده 68 افرادی که به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای میتوانند شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز ارایه کنند.
وی افزود: شورای نگهبان نیز بر اساس مستندات ارسالی به بررسی این موارد میپردازد و به شکایات ارسال شده رسیدگی میکند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور همچنین درباره زمان و چگونگی انجام تغییرات در وزارت کشور گفت : تا کنون به طور رسمی به وزارت کشور در این مورد چیزی ابلاغ نشده است.
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