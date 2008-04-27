اینتر به قهرمانی نزدیک شد/ امیدواری میلان به لیگ قهرمانان، قعرنشینی لیورنو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا عصر امروز با برگزاری 10 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا با نتیجه 2 بر یک از سد کالیاری گذشت تا به کسب سومین قهرمانی متوالی در این مسابقات امیدوارتر شود.

بر پایه این گزارش، در این دیدار کروز (22) و ماتراتزی (83) برای تیم فوتبال اینتر گلزنی کردند و بیوندینی (90) تک گل کالیاری را به ثمر رساند.

امروز همچنین تیم فوتبال رم موفق شد با نتیجه 4 بر یک تورینو را شکست دهد تا همچنان امیدهایش برای قهرمانی در این رقابت ها حفظ شود. مانچینی (25 و 32)، پیزارو (18-پنالتی) و وویسنیچ (20) برای رم گلزنی کردند و ونتولا(50) تک گل تورینو را به ثمر رساند.

میلان هم با نتیجه 4 بر یک در زمین لیورنو به پیروزی دست یافت تا با توجه به توقف فیورنتینا برابر سامپدوریا، همچنان برای حضور در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان شانس داشته باشد. اینتزاگی (22، 51 و58) و سیدروف (72) برای میلان گلزنی کردند و کنزویچ (73) تنها گل لیورنو را به ثمر رساند. با این شکست لیورنو به قعر جدول رده بندی این مسابقات سقوط کرد.

تیم فوتبال یوونتوس هم با برتری 5 بر 2 برابر لاتزیو حضور خود در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کرد. چیلینی (15 و87)، کامورانزی (20)، دل پیه رو (32) و ترزه گه(34) برای یوونتوس و بیانچی (55) و سیویگلیا (62) برای لاتزیو گلزنی کردند.

نتایج سایر دیدارهای هفته سی و چهارم فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا که عصر امروز برگزار شد، به این شرح است:

* جنوآ صفر - امپولی یک

* ناپولی صفر - سیه نا صفر

* پالرمو صفر - آتالانتا صفر

* رجینا 2 - پارما یک

* اودینزه 2 - کاتانیا یک

* فیورنتینا 2 - سامپدوریا 2

جدول رده بندی:

1- اینتر 81 امتیاز

2- رم 75 امتیاز

3- یوونتوس 70 امتیاز

4- فیورنتینا 60 امتیاز

5- میلان 58 امتیاز

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18- رجینا 33 امتیاز

19- پارما 31 امتیاز

20- لیورنو 30 امتیاز