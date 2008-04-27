بازیکنان استقلال نمی دانند در چه تیمی بازی می کنند / هدف ما قهرمانی در جام حذفی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که پس از شکست تیمش برابر پیکان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در خصوص این دیدار اظهار داشت: بازیکنان ما در این دیدار بسیار احساسی بازی کردند. فکر می کنم آنها هنوز نمی دانند در چه تیم بزرگ و پرطرفداری بازی می کنند و باید چگونه در این تیم عمل کنند.

وی در خصوص اخراج بیژن کوشکی در دقایق ابتدایی بازی گفت: در هیچ کجای دنیا بازیکن تیم را در ابتدای مسابقه و به خاطر چنین خطایی اخراج نمی کنند اما داور این کار را انجام داد و باعث شد ما یکی از مدافعان اصلی خود را از دست بدهیم و ناچار به تغییر سیستم بازی شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص گل دوم پیکان تاکید کرد: نباید این گل را به همین راحتی دریافت می کردیم. مهاجم حریف به آسانی از بین مدافعان ما عبور کرد و یک گل ابتدایی به ثمر رساند که پس از آن گل شیرازه تیم ما به هم ریخت.

کریمی گفت: ما لیگ را از دست داده ایم البته می توانستیم در این مدت نتایج بهتری کسب کنیم ولی تمام هدف مان قهرمانی در جام حذفی است و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده ایم.