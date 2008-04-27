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۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۱:۲۶

عناوین اخبار مهم جهان از صبح امروز تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از صبح امروز تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان به نقل از رسانه های منطقه ای و بین المللی از صبح امروز تاکنون به شرح زیر است.

- بازدید هیئت پارلمان عراق از شهرک صدر

- نمایندگان گروههای فلسطینی به قاهره می روند

- ابراز آمادگی ابومازن برای گفتگو با حماس براساس طرح آشتی یمن

- روزنامه الدستور: اسرائیل عوام فریبی می کند

- هشدار دوباره سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه

- خالد مشعل بر آمادگی خود برای دیدار با ابومازن تاکید کرد

- عذرخواهی آلمان به سبب جاسوسی از وزیر اقتصاد افغانستان

- ادعای مقامات صهیونیستی درباره احتمال آغاز مذاکرات چند مرحله ای با سوریه

- یک روزنامه قطری : جهان نباید فریب وعده های توخالی رژیم صهیونیستی را بخورد

- ها آرتص: تل آویو منتظر نتیجه مذاکرات قاهره است

- سلیم الحص: سوریه نباید به طور یکجانبه با دشمن صهیونیستی مذاکره کند

- جمهوری آذربایجان بدنبال استفاده مناسب از انرژی هسته ای است

- بشار اسد: سوریه خواهان سلاح هسته ای نیست

- یک مقام آمریکایی: واشنگتن موافق بازنگری در مشوقهای ارائه شده به تهران است!

- تاکید رهبران روسیه و ژاپن بر افزایش روابط دو جانبه

- "طارق عزیز" روز سه شنبه در دادگاه حاضر می شود

- یک روزنامه عمانی: آمریکا و اسرائیل درصدد توطئه چینی علیه سوریه هستند

- تفنگداران دریایی آمریکا به افغانستان اعزام می شوند

- حماس: ابومازن به شکست روند سازش اعتراف کند

- نشست کمیته مشترک ایران و عربستان 10 اردیبهشت آغاز می شود

- افزایش تنشها میان کوزوو و صربستان

- سناریوی جدید غرب علیه ایران ؛ انگلیسی های ربوده شده در عراق به ایران منتقل شده اند!

- دهها عراقی در حملات ارتش آمریکا به مناطق مسکونی در شهرک صدر کشته و زخمی شدند

- خبرگزاری فرانسه خبر داد: نگرانی آمریکا و افغانستان از احتمال توافق دولت پاکستان و طالبان

- یک روزنامه اماراتی خبر داد: سفر قریب الوقوع نوری المالکی به ایران

- روزنامه الاخبار: اسرائیل در صلح جدی نیست

- مخالفت سعد الحریری با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان

- دولت پاکستان و طالبان در آستانه امضای معاهده صلح

- اردوغان: ترکیه به تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه ادامه خواهد داد

- کاخ سفید: قوانین بین المللی را زیر پاگذاشته ایم.

- کرزای از یک سوء قصد جان سالم به در برد

- حمایت مجدد براون از مخالفان دولت زیمبابوه.

کد مطلب 673221

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