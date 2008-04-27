عناوین اخبار مهم جهان از صبح امروز تاکنون

- بازدید هیئت پارلمان عراق از شهرک صدر
- نمایندگان گروههای فلسطینی به قاهره می روند
- ابراز آمادگی ابومازن برای گفتگو با حماس براساس طرح آشتی یمن
- روزنامه الدستور: اسرائیل عوام فریبی می کند
- هشدار دوباره سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه
- خالد مشعل بر آمادگی خود برای دیدار با ابومازن تاکید کرد
- عذرخواهی آلمان به سبب جاسوسی از وزیر اقتصاد افغانستان
- ادعای مقامات صهیونیستی درباره احتمال آغاز مذاکرات چند مرحله ای با سوریه
- یک روزنامه قطری : جهان نباید فریب وعده های توخالی رژیم صهیونیستی را بخورد
- ها آرتص: تل آویو منتظر نتیجه مذاکرات قاهره است
- سلیم الحص: سوریه نباید به طور یکجانبه با دشمن صهیونیستی مذاکره کند
- جمهوری آذربایجان بدنبال استفاده مناسب از انرژی هسته ای است
- بشار اسد: سوریه خواهان سلاح هسته ای نیست
- یک مقام آمریکایی: واشنگتن موافق بازنگری در مشوقهای ارائه شده به تهران است!
- تاکید رهبران روسیه و ژاپن بر افزایش روابط دو جانبه
- "طارق عزیز" روز سه شنبه در دادگاه حاضر می شود
- یک روزنامه عمانی: آمریکا و اسرائیل درصدد توطئه چینی علیه سوریه هستند
- تفنگداران دریایی آمریکا به افغانستان اعزام می شوند
- حماس: ابومازن به شکست روند سازش اعتراف کند
- نشست کمیته مشترک ایران و عربستان 10 اردیبهشت آغاز می شود
- افزایش تنشها میان کوزوو و صربستان
- سناریوی جدید غرب علیه ایران ؛ انگلیسی های ربوده شده در عراق به ایران منتقل شده اند!
- دهها عراقی در حملات ارتش آمریکا به مناطق مسکونی در شهرک صدر کشته و زخمی شدند
- خبرگزاری فرانسه خبر داد: نگرانی آمریکا و افغانستان از احتمال توافق دولت پاکستان و طالبان
- یک روزنامه اماراتی خبر داد: سفر قریب الوقوع نوری المالکی به ایران
- روزنامه الاخبار: اسرائیل در صلح جدی نیست
- مخالفت سعد الحریری با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان
- دولت پاکستان و طالبان در آستانه امضای معاهده صلح
- اردوغان: ترکیه به تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه ادامه خواهد داد
- کاخ سفید: قوانین بین المللی را زیر پاگذاشته ایم.
- کرزای از یک سوء قصد جان سالم به در برد
- حمایت مجدد براون از مخالفان دولت زیمبابوه.
نظر شما