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۹ فروردین ۱۳۸۳، ۱۸:۵۹

نبيه بري رئيس مجلس لبنان :

رهبران عرب با تعويق اجلاس تونس بارديگر شيخ احمد ياسين را ترور كردند

رهبران عرب با تعويق اجلاس تونس بارديگر شيخ احمد ياسين را ترور كردند

نبيه‎‎‎ بري‎ رئيس‎ پارلمان‎‎‎ لبنان امروز گفت‎‎ به تعويق‎ افتادن نشست سران‎‎ عرب‎ كه‎ قرار بود در تونس‎ برگزار شود را مرگ‎ دومي‎ براي‎ شيخ‎ احمد ياسين خواند كه‎‎‎‎‎ هفته گذشته به دست‎‎ نيروهاي‎ رژيم‎ صهيونيستي‎ به شهادت رسيد.

 به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎‎ فرانسه وي  گفت لغو اين‎ نشست مرگ‎ دومي‎ براي‎‎ شيخ‎  احمد ياسين ياسين‎‎‎‎ بود ، رهبران عرب‎ با اين كار راهي‎ براي خروج‎ از بحران فرا روي‎ اسرائيل‎ قرار دادند .
لبنان‎‎ همراه‎‎‎‎ با فلسطينيان و سوريه درخواست‎ كرده بود طرح‎ ايجاد جبهه متحد عرب‎ عليه‎‎‎‎ اسرائيل‎ در دستور كار نشست‎ لغو شده روز دوشنبه گنجانده شود . 

کد مطلب 67324

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