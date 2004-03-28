به گزارش خبرگزاري فرانسه وي گفت لغو اين نشست مرگ دومي براي شيخ احمد ياسين ياسين بود ، رهبران عرب با اين كار راهي براي خروج از بحران فرا روي اسرائيل قرار دادند .
لبنان همراه با فلسطينيان و سوريه درخواست كرده بود طرح ايجاد جبهه متحد عرب عليه اسرائيل در دستور كار نشست لغو شده روز دوشنبه گنجانده شود .
نبيه بري رئيس مجلس لبنان :
رهبران عرب با تعويق اجلاس تونس بارديگر شيخ احمد ياسين را ترور كردند
نبيه بري رئيس پارلمان لبنان امروز گفت به تعويق افتادن نشست سران عرب كه قرار بود در تونس برگزار شود را مرگ دومي براي شيخ احمد ياسين خواند كه هفته گذشته به دست نيروهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه وي گفت لغو اين نشست مرگ دومي براي شيخ احمد ياسين ياسين بود ، رهبران عرب با اين كار راهي براي خروج از بحران فرا روي اسرائيل قرار دادند .
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