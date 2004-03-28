رهبران عرب با تعويق اجلاس تونس بارديگر شيخ احمد ياسين را ترور كردند

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎‎ فرانسه وي گفت لغو اين‎ نشست مرگ‎ دومي‎ براي‎‎ شيخ‎ احمد ياسين ياسين‎‎‎‎ بود ، رهبران عرب‎ با اين كار راهي‎ براي خروج‎ از بحران فرا روي‎ اسرائيل‎ قرار دادند .

لبنان‎‎ همراه‎‎‎‎ با فلسطينيان و سوريه درخواست‎ كرده بود طرح‎ ايجاد جبهه متحد عرب‎ عليه‎‎‎‎ اسرائيل‎ در دستور كار نشست‎ لغو شده روز دوشنبه گنجانده شود .