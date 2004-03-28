محمد مايلي كهن استعفا كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از شكست تيم ملي اميد كشورمان مقابل تيم اميد چين محمد مايلي كهن سرمربي اين تيم استعفاء خود را تقديم سرپرست تيم اميد كرد.

بنا بر اين گزارش پيش از اين علي كفاشيان معاون ورزشي سازمان تربيت بدني طي نامه اي از فدراسيون فوتبال خواسته بود تا هر چه سريعتر نسبت به تغيير مربيان تيم اميد اقدام نمايد.

استعفاي مايلي كهن در شرايطي اعلام شد كه تيم اميد كشورمان پس از شكست مقابل كره جنوبي و چين كمترين شانس را براي صعود به رقابتهاي المپيك 2004 آتن دارد.

گفتني است مهندس محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني امروز صراحتا از فدراسيون فوتبال خواسته بود تا نسبت به تغيير مربيان تيم اميد اقدامات لازم را صورت دهد.