به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی فوقی صبح چهارشنبه در همایش آموزشی اساتید و متولیان حوزه معارف اسلام ناب اظهار کرد: آموزش به عنوان عمق استراتژیک سازمان تبلیغات، مورد غفلت جدی قرار گرفته درحالی که موفقیت در طرحهای فرهنگی و دینی تنها زمانی حاصل میشود که متولیان به درستی توجیه و آموزش دیده باشند، وگرنه با روشهای قدیمی نمیتوان با نسل جدید ارتباط مؤثر برقرار کرد.
وی خاطرنشان کرد: در تمام طرحهایی که به موفقیت میرسند و تأثیر بالایی دارند، مشاهده میشود که فرد تولیتکننده کار، درست توجیه و آموزش دیده است. امروز سازمان تبلیغات به این عمق رسیده که مسئله اصلی چه در حوزه مدیریت، چه مباحث علمی در دانشگاهها و مدارس، موضوع آموزش است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: موفقیت از آن کسانی است که کار محوله را به خوبی میشناسند، جوانب را میسنجند و نوع اجرای آن را درک میکنند اما متأسفانه در کارهای فرهنگی و دینی، به ویژه در ارتباط با نسل جدید، توفیقات ما کمتر شده است.حجتالاسلام فوقی گفت: باید بنشینیم و جدی بررسی کنیم چرا در این حوزهها احساس تاریکی و عدم موفقیت داریم.مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: اگر با همان سبک گذشته، یک سخنرانی، یک منبر یا ارتباط عمومی ساده ادامه دهیم، نتیجه نمیگیریم.
وی با اشاره به تجربیات خود در خارج از کشور تأکید کرد: کسانی که موفق هستند؛ استاد، معلم، مبلغ یا کشیش بر آموزش تکیه دارند. امیرالمؤمنین (ع) هم به این مسئله اشاره کرده است. مدیر ما را میآورند و فقط از مسئولیت میز ریاست بلد است اما مدیریت، معلمی و ارتباط با نسل جوان از سختترین کارهاست. ما باید زبان ارتباط با نسلها را آموزش ببینیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: در انتخاب افراد باید وقت بگذاریم؛ کسی که خطیب خوبی است، ممکن است نتواند کلاس ۲۰-۳۰ نفره را اداره کند. یکی از خطبای معروف به من میگفت جلوی ۲ هزار نفر مسلطم اما در کلاس دانشآموزان نمیتوانم! ما باید موقعیت فعلی را درک کنیم و بدون رودربایستی بپذیریم که وضعیت کشور ایجاب میکند در آموزش سرمایهگذاری کنیم.
حجتالاسلام فوقی با استناد به حدیث «کلّم الناس علی قدر عقولهم» گفت: باید یاد بگیریم چگونه با مردم حرف بزنیم و امور را انتقال دهیم. ابزارها تغییر کرده؛ فضای مجازی را دشمن قبضه کرده و از کرونا به بعد، مسیر حکمرانی عوض شد. ما زمین را به دشمن تقدیم کردیم .
وی ابراز امیدواری کرد سازمان تبلیغات مسیر تربیت نخبگانی در حوزه آموزش را فراهم کند تا ارتباط مؤثر با نسل جدید برقرار شود.
این همایش آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت اساتید و متولیان حوزه معارف اسلام ناب در اصفهان در حال برگزاری است. در این دوره آموزشی چالشهای ارتباط با نسل جوان در شرایط جنگ ترکیبی فرهنگی بررسی و راهکارهای عملی ارائه میشود.
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