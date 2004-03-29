كاردار ايرلند در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به دنبال اظهارات غير مسئولانه و مداخله جويانه نماينده ايرلند در شصتمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران عصر يكشنبه در غياب سفير ايرلند كاردار اين كشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و رسما به وي اعتراض شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آخوند زاده مدير كل حقوقي و بين المللي وزارت امور خارجه كشورمان در اين ديدار ضمن رد هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي ايران پيشرفتهاي حاصله در جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي حقوق بشر ، بويژه حقوق زنان ، حقوق اقليتها، آزادي مطبوعات ، برگزاري انتخابات آزاد و تعامل مثبت با سازوكارهاي حقوق بشري سازمان ملل را يادآور شده و خواستار بر خورد واقع بينانه اتحاديه اروپا با دستآوردهاي حقوق بشري كشورمان شد .

گفتني است كه موي ولان نماينده ايرلند كه كشورش رياست دوره اي EU را برعهده دارد طي سخناني ايران را متهم به نقض حقوق بشر كرده بود .

