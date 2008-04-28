هیچ تیمی ثبت نام نکرده است / آئین نامه سازمان لیگ والیبال به تصویب داورزنی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال 28 اردیبهشت ماه را آخرین مهلت برای تیم های باشگاهی کشور جهت انجام نقل و انتقالات و اعلام آمادگی و ثبت نام برای حضور در مسابقات باشگاهی تعیین کرده است.

امسال رقابت های باشگاهی والیبال با برگزاری مسابقات جام حذفی که با حضور تمام تیم های لیگ برتر، دسته اول و زیر گروه انجام می شود، آغاز شده و به برگزاری اولین دوره پیکارهای جام درجام باشگاه های کشور برای معرفی قهرمان قهرمانان ختم می شود با این وجود و در حالی که کمتر از 20 روز به مهلت تعیین شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای ثبت نام تیم ها باقی مانده است، تاکنون هیچ تیمی آمادگی خود را به این سازمان اعلام نکرده است.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اعلام آمادگی رسمی و کتبی تیم ها به فدراسیون والیبال به معنای حضور آنها در تمام مسابقات است بنابراین اگر تیمی از ثبت نام برای شرکت در رقابت های جام حذفی خودداری کند در سایر مسابقات هم حضور نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه از مدت ها پیش 28 اردیبهشت ماه به عنوان آخرین مهلت ثبت نام تیم ها برای حضور در جام حذفی اعلام شده بود، این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

حداد در ادامه با بیان اینکه آئین نامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال با لحاظ کردن تغییرات لازم امروز از سوی محمد رضا داورزنی (رئیس فدراسیون والیبال) مورد تائید قرار گرفته است، تصریح کرد: به زودی آئین نامه جدید را به تمام هئیت ها و باشگاه ها توزیع می کنیم تا براساس آن فعالیت های خود را برای حضور در رقابت های سال جاری برنامه ریزی کنند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطر نشان کرد: مصمم هستیم امسال تمام شرایط آئین نامه و بخش نامه های ارسالی به هیئت ها و باشگاه ها را به طور کامل و بدون استثنا اجرا کنیم. بنابراین اعلام آمادگی تیم ها نیز در صورت اجرای دقیق تمام موارد آئین نامه پذیرفته خواهد شد.