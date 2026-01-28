  1. استانها
  2. اصفهان
۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

هواشناسی اصفهان برای سامانه بارشی هشدار سطح زرد صادر کرد

هواشناسی اصفهان برای سامانه بارشی هشدار سطح زرد صادر کرد

اصفهان- اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان طی امشب و فردا هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه ناپایدار از شامگاه امروز تا فردا پنجشنبه ۹ بهمن سراسر استان را فرا می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش برف و باران، رگبار، وزش باد شدید، نوسانات دما، مه گرفتگی و کولاک برف در مناطق برف خیز و یخبندان همه مناطق استان به ویژه فریدونشهر، گلپایگان، سمیرم، عسگران، خوانسار، چادگان، بویین میان دشت، فریدن(داران)، شاهین شهر و میمه، نطنز، کبوتر آباد، فلاورجان، لنجان، شهرضا، زواره، مورچه خورت، چوپانان، اردستان، خور و بیابانک و شهر اصفهان را در بر می‌گیرد.

هواشناسی نسبت به اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، مه آلودی هوا، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به ویژه روستاها، وزش باد سرد و کولاک برف در مناطق برف گیر هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هم استانی‌ها از سفرهای غیر ضرور بپرهیزند.

هواشناسی همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها جهت برف‌روبی و آب گرفتگی معابر و آمادگی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده است.

کد مطلب 6734101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      3 0
      پاسخ
      حیف‌پول‌که‌برای‌ماشینهای‌ایرانی‌بدیم‌ الان‌کشورهای‌همسایه‌بااین‌هزینه‌که‌ما داریم‌می‌کنیم‌برای‌اوراق‌ایرانی‌بهترین‌ برندهای‌دنیاراسوارمیشدیم‌نه‌پراید۹۰۰ میلیونی‌خنده‌دار نیست‌اگریک‌کارشناس‌حرفه ای‌ بخواهددرمقایسه‌باماشینهای‌غربی‌قیمت‌بگذاردبه‌نظرخودتا‌چندقیمت‌می‌داشت‌

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها