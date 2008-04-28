آغاز تماسهای اتحادیه عرب با نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر،"عمرو موسی" درگفتگو با رادیو سوا اعلام کرد: در سفر آتی خود به واشنگتن با مقامهای آمریکایی درباره روند صلح خاورمیانه بحث و تبادل نظر خواهم کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب درنظر دارد، هفته آتی به واشنگتن سفر کند.

وی در ادامه با ابراز بدبینی درباره برقراری صلح تا پایان سال جاری یعنی تا پایان دوره ریاست جمهوری جرج بوش، اسرائیل را مورد سرزنش قرارداد و گفت: اسرائیلی ها در مسیر روند صلح با عملیاتی چون محاصره نوارغزه، سنگ اندازی می کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کرد: اصرار اتحادیه عرب بر ادامه تلاشها به منظور دستیابی به حل و فصل نهایی(برقراری سازش) است.

عمرو موسی درادامه خاطرنشان کرد: اتحادیه عرب تماسهای خود را با نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا درباره آینده روابط آمریکایی- عربی آغاز کرد.

وی درادامه از ارائه هرگونه توضیحی درباره موضوع میانجیگری مصر به منظور توقف درگیری ها بین اسرائیل و حماس خودداری و تاکید کرد که اتحادیه عرب هیچ نقشی درآن ندارد.